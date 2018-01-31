Шокирующие кадры — собаку сбили на шоссе, хозяин бросил ее умирать

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. На шоссе близ города Хынчешть водитель микроавтобуса сбил собаку, а хозяин равнодушно прошел мимо, оставив ее умирать. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях.

Во вторник участник группы помощи бездомным животным в Фейсбуке опубликовал кадры истекающей кровью собаки с оторванной лапой, которая беспомощно лежала на снегу. Как выяснил корреспондент Sputnik Молдова, животное сбил водитель неустановленного микроавтобуса на шоссе в Хынчештах. По словам очевидцев, автобус шел с огромной скоростью, шофер нарушил все ограничения скорости и не обращал внимания на сигналы возмущенных водителей.

"Собака кричала и пыталась уползти с дороги, но на нее никто не обращал внимания", — рассказала молодая жительница Хынчешть, которая приняла участие в спасении животного. Свидетелей происшествия особенно возмутило поведение хозяина собаки.

"Он как раз проходил мимо, и люди говорят, что когда собака заметила его, то завиляла хвостом и пыталась ползти к хозяину. Но он едва взглянул на нее, а потом просто уселся в свой автомобиль и уехал, — сказала горожанка. — Я просто не могла оставить умирающую собаку в таком положении, мне было ее очень жаль, это неправильно, когда люди проявляют такую жестокость", — заметила она.

По словам соседей, жестокость по отношению к животным – типичный хулиганский почерк владельца собаки. Он подолгу не бывал дома и у него уже погибла одна собака, которую тот держал на цепи.

Девушка вызвала ветеринара на место происшествия, однако выяснилось, что травмы слишком тяжелые, и животному необходима операция, которую можно провести только в Кишиневе. Помогли волонтеры из группы заботы о бездомных животных в Фейсбуке. Они договорились с одной из столичных ветеринарных клиник, а жительница Хынчешть доставила истекающую кровью собаку в Кишинев.

"Долго не могла найти такси, никто не хотел ехать, — сообщила она. — Но нашелся хороший человек, который увидев, что произошло, довез в Кишинев и потом обратно. Взял минимальную оплату, разве что только за бензин".

Мы переживаем непростое время, тем приятнее видеть, как люди стремятся помочь не из-за денег, а по доброте душевной. Жестокость, жадность, эгоизм всегда идут рука об руку с деньгами – искушением, которое способен перешагнуть не каждый.

В Кишиневе собаке была проведена операция. Как рассказала кишиневский волонтер Ирина Беленчук, взявшая на себя заботы о лечении пострадавшего животного, одну лапу пришлось ампутировать, вторую собрали буквально по частям.

"Задет сустав, заменили часть кости. Поставили спицу, которую нужно снять через два месяца", — рассказала Ирина.

Жестокость и бесчеловечность по отношению к животным разрушает и личность каждого человека, и все общество в целом, убеждена Ирина.

"У нас в Молдове никто не несет ответственности за жестокое обращение с животными, а принятые законы совершенно не работают. Можно бросить собаку, которая умирая, мучается в течение нескольких часов на глазах у всех, и никому за это ничего не будет. Это бесчеловечно. Само слово "человек" не предполагает такое поведение", — считает волонтер.

Те, кто спасли собаку, теперь будут вынуждены долго за ней ухаживать.

"Нужно понимать, что ситуация очень серьезная: собака не может встать, ей потребуются пелёнки, специальное питание. Практически, это как уход за лежачим больным. Много забот", — сообщила волонтер.

Это не только много забот, но и много расходов. Ирина Беленчук обратилась к Sputnik Молдова со словами благодарности за проявленное участие, и поблагодарила всех, кто оказывает материальную помощь для лечения собаки.

Как говорит ветеринар, уже понятно, что собаку придется оставить в клинике минимум на 14 дней. Поэтому деньги на лечение потребуются и дальше. Те, кто имеет возможность помочь, не обязательно только деньгами (нужны памперсы, перевязочные материалы, лекарства, антибиотики, витамины и, конечно, полноценная еда) могут обращаться непосредственно к волонтеру Ирине Беленчук по телефону (+373)79 807 229 или написать в Фейсбуке в группе "Кишиневский клуб волонтеров".

Кто хочет оказать материальную помощь, деньги можно также высылать на карточку куратора-волонтера собаки:

Ирина Беленчук

номер счета: 22592508344

Moldova Agroindbank

номер карты: 5169220060631173