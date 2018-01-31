20:36 31 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Пистолет

Полиция разъяснила суть новых правил хранения оружия в Молдове

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0

В правоохранительных органах Молдовы рассказали об ограничениях, правилах и санкциях за нарушения при хранении оружия

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Срок регистрации оружия, которое после изменения законодательства необходимо зарегистрировать в полиции, продлен до 25 октября 2018 года, заявил в среду на пресс-конференции глава управления общественного порядка Генинспектората полиции Молдовы Марин Максиан.

Все пневматическое оружие теперь обязательно регистрировать

Поправки в закон "О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения" вступили в силу с 5 января, а необходимость их принятия была обоснована большим числом преступлений с применением оружия.

Так, только в 2017 году зарегистрированы 135 преступлений с применением оружия, в большинстве случаев речь идет о пневматике.

"До сих пор пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Джоуля не было объектом декларации. Теперь же эта техническая характеристика снижена до 0,5 Джоуля. Именно такова мощность игрушечного пистолета. Таким образом, теперь все пневматическое оружие должно быть зарегистрировано в полиции", — сказал Максиан. 

Процесс переплавки нелегально хранимого и технически неисправного огнестрельного оружия
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Прощай, оружие!
11

Первоначально предписывалось зарегистрировать все оружие до 25 октября 2016 года, но затем срок продлили до 25 октября 2018-го, так как 57 тысяч 290 владельцев — почти 71 тысяча единиц оружия — не подчинились.

"Если это произойдет снова, то послужит основанием для лишения права хранения оружия", — сказал Максиан. 

Потерявшим оружие запретят его хранить

Другим важным изменением является то, что за невнимательность и халатность при хранении владельцами пистолетов, ружей и другого огнестрельного оружия будут наказывать. Даже за потерю ждут санкции.

"Все владельцы оружия, кто потерял его или у кого его украли по собственной вине или из-за невнимательности при хранении, ношении оружия, будут лишены права хранить и приобретать оружие на срок в пять лет", — сказал Максиан. 

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган: в Молдову попадает все больше нелегального оружия

Нововведением стало то, что владельцы оружия должны будут повторно пройти теоретический и практический инструктаж по работе с ним, если их лишали права хранить оружие. В противном случае им будет запрещено его хранить.

Обязательный тест оружия

Учитывая, что при длительном пользовании оружием происходят его технические изменения, может регистрироваться износ, раз в десять лет владельцы оружия должны представлять его на дополнительную тестовую стрельбу, чтобы обновленную информацию об этом оружии включили в официальную ведомость.

"Это позволит затем обнаружить владельца, если он ранее совершил преступление или нарушение, воспользовавшись конкретным оружием. Также в полицию предоставляется сертификат о проведении тестовой стрельбы. Только после этого оружие будет зарегистрировано повторно", — пояснил Максиан.

Кроме того, полиции разрешили проводить тестирование на содержание алкоголя у владельца оружия, совершившего какое-либо нарушение. Если тот откажется, то к нему применят санкции, вплоть до пожизненного лишения права носить оружие. 

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган: власти Молдовы должны ужесточить выдачу разрешений на оружие

Также, согласно действующему законодательству, считается незаконным смена или трансформация значимых деталей оружия, монтирование глушителя, замена или модификация канала ствола или ударника. 

С учетом того, что разные обоймы содержат различное количество патронов, было принято решение, чтобы один владелец мог хранить у себя не более двух обойм патронов.

Ограничение на ношение холодного оружия

Как уточнил Максиан, в Уголовном кодексе страны не предусматривается наказание за ношение и хранение холодного оружия. Вместе с тем, правоохранители Молдовы проанализировали опыт европейских стран и приняли единые стандарты.

"Таким образом, холодное оружие с острием лезвия шире 2,6 миллиметра, а также длиной более 95 миллиметров запрещено носить при себе. Такие ножи можно держать в доме. Исключение составляют только охотничьи ножи, которые используются только во время охоты и на территории, где разрешено ее вести", — сказал Максиан.

По его словам, за хранение оружия, ставшее объектом совершения преступления, может быть выписан штраф 100-150 условных единиц, 180-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 3 лет.

По теме

Правила самообороны: сколько граждан Молдовы владеют оружием
Экс-сотрудник МВД Молдовы хранил у себя дома крупный арсенал оружия
Молдавские спецслужбы выявили арсенал оружия на юге страны
Теги:
ношение, огнестрельное оружие, хранение, нововведение, холодное оружие, правила, оружие, санкции, полиция, Марин Максиан, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Сотрудник химической лаборатории
    Химическая угроза

    Неправительственная организация "Повышение экологического сознания и управление отходами" изучила школьные химические лаборатории в Грузии и обнаружила опасные химикаты.

  • Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии в ходе проверки боевой готовности в составе РОК отразили наступление войск противника
    А ну-ка, "Сани"…

    Военнослужащие ЮВО с применением самоходок "Акация", гаубиц и минометов "Сани" отразили атаку морского десанта условного противника.

  • Горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, фото из архива
    И житница, и здравница

    Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    Зона "Искандеров"

    Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рынок Алешина
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”
Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться