Полиция разъяснила суть новых правил хранения оружия в Молдове

В правоохранительных органах Молдовы рассказали об ограничениях, правилах и санкциях за нарушения при хранении оружия

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Срок регистрации оружия, которое после изменения законодательства необходимо зарегистрировать в полиции, продлен до 25 октября 2018 года, заявил в среду на пресс-конференции глава управления общественного порядка Генинспектората полиции Молдовы Марин Максиан.

Все пневматическое оружие теперь обязательно регистрировать

Поправки в закон "О режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения" вступили в силу с 5 января, а необходимость их принятия была обоснована большим числом преступлений с применением оружия.

Так, только в 2017 году зарегистрированы 135 преступлений с применением оружия, в большинстве случаев речь идет о пневматике.

"До сих пор пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Джоуля не было объектом декларации. Теперь же эта техническая характеристика снижена до 0,5 Джоуля. Именно такова мощность игрушечного пистолета. Таким образом, теперь все пневматическое оружие должно быть зарегистрировано в полиции", — сказал Максиан.

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Первоначально предписывалось зарегистрировать все оружие до 25 октября 2016 года, но затем срок продлили до 25 октября 2018-го, так как 57 тысяч 290 владельцев — почти 71 тысяча единиц оружия — не подчинились.

"Если это произойдет снова, то послужит основанием для лишения права хранения оружия", — сказал Максиан.

Потерявшим оружие запретят его хранить

Другим важным изменением является то, что за невнимательность и халатность при хранении владельцами пистолетов, ружей и другого огнестрельного оружия будут наказывать. Даже за потерю ждут санкции.

"Все владельцы оружия, кто потерял его или у кого его украли по собственной вине или из-за невнимательности при хранении, ношении оружия, будут лишены права хранить и приобретать оружие на срок в пять лет", — сказал Максиан.

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Нововведением стало то, что владельцы оружия должны будут повторно пройти теоретический и практический инструктаж по работе с ним, если их лишали права хранить оружие. В противном случае им будет запрещено его хранить.

Обязательный тест оружия

Учитывая, что при длительном пользовании оружием происходят его технические изменения, может регистрироваться износ, раз в десять лет владельцы оружия должны представлять его на дополнительную тестовую стрельбу, чтобы обновленную информацию об этом оружии включили в официальную ведомость.

"Это позволит затем обнаружить владельца, если он ранее совершил преступление или нарушение, воспользовавшись конкретным оружием. Также в полицию предоставляется сертификат о проведении тестовой стрельбы. Только после этого оружие будет зарегистрировано повторно", — пояснил Максиан.

Кроме того, полиции разрешили проводить тестирование на содержание алкоголя у владельца оружия, совершившего какое-либо нарушение. Если тот откажется, то к нему применят санкции, вплоть до пожизненного лишения права носить оружие.

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Также, согласно действующему законодательству, считается незаконным смена или трансформация значимых деталей оружия, монтирование глушителя, замена или модификация канала ствола или ударника.

С учетом того, что разные обоймы содержат различное количество патронов, было принято решение, чтобы один владелец мог хранить у себя не более двух обойм патронов.

Ограничение на ношение холодного оружия

Как уточнил Максиан, в Уголовном кодексе страны не предусматривается наказание за ношение и хранение холодного оружия. Вместе с тем, правоохранители Молдовы проанализировали опыт европейских стран и приняли единые стандарты.

"Таким образом, холодное оружие с острием лезвия шире 2,6 миллиметра, а также длиной более 95 миллиметров запрещено носить при себе. Такие ножи можно держать в доме. Исключение составляют только охотничьи ножи, которые используются только во время охоты и на территории, где разрешено ее вести", — сказал Максиан.

По его словам, за хранение оружия, ставшее объектом совершения преступления, может быть выписан штраф 100-150 условных единиц, 180-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 3 лет.