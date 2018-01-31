Панцыру ушел с поста главы Конституционного суда и судьи

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Председатель Конституционного суда (КС) Молдовы Тудор Панцыру подал в отставку, сообщили в среду в пресс-службе КС.

"Конституционный суд информирует об отставке по собственной инициативе, основанной на личных причинах, Тудора Панцыру с должности председателя и судьи КС", — говорится в сообщении.

Как уточнили в КС, с 1 февраля 2018 года и до момента избрания нового главы Конституционного суда исполнять обязанности председателя будет Аурел Бэйешу, ставший судьей КС 5 апреля 2013 года.

Панцыру был избран судьей КС в феврале 2013 года с мандатом на шесть лет. Затем 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года.

Панцыру является одним из пяти граждан Румынии, которые входят в состав Конституционного суда Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно подвергал критике тот факт, что у пятерых из шести судей Конституционного суда есть румынское гражданство.

Панцыру в разное время занимал должности, в том числе, депутата парламента Молдовы, председателя юридической комиссии, посла и постоянного представителя республики при ООН, судьи Конституционного суда. Согласно информации, представленной на сайте КС, он также был депутатом парламента Румынии с декабря 2008 по декабрь 2012. По данным молдавской прессы, у него есть румынское гражданство.