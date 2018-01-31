20:36 31 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
конституционный суд

Панцыру ушел с поста главы Конституционного суда и судьи

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
27510

В Конституционном суде подтвердили информацию об отставке председателя КС Тудора Панцыру

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Председатель Конституционного суда (КС) Молдовы Тудор Панцыру подал в отставку, сообщили в среду в пресс-службе КС.

"Конституционный суд информирует об отставке по собственной инициативе, основанной на личных причинах, Тудора Панцыру с должности председателя и судьи КС", — говорится в сообщении.

Как уточнили в КС, с 1 февраля 2018 года и до момента избрания нового главы Конституционного суда исполнять обязанности председателя будет Аурел Бэйешу, ставший судьей КС 5 апреля 2013 года.

Панцыру был избран судьей КС в феврале 2013 года с мандатом на шесть лет. Затем 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года.

Панцыру является одним из пяти граждан Румынии, которые входят в состав Конституционного суда Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно подвергал критике тот факт, что у пятерых из шести судей Конституционного суда есть румынское гражданство.

Панцыру в разное время занимал должности, в том числе, депутата парламента Молдовы, председателя юридической комиссии, посла и постоянного представителя республики при ООН, судьи Конституционного суда. Согласно информации, представленной на сайте КС, он также был депутатом парламента Румынии с декабря 2008 по декабрь 2012. По данным молдавской прессы, у него есть румынское гражданство.

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Сотрудник химической лаборатории
    Химическая угроза

    Неправительственная организация "Повышение экологического сознания и управление отходами" изучила школьные химические лаборатории в Грузии и обнаружила опасные химикаты.

  • Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии в ходе проверки боевой готовности в составе РОК отразили наступление войск противника
    А ну-ка, "Сани"…

    Военнослужащие ЮВО с применением самоходок "Акация", гаубиц и минометов "Сани" отразили атаку морского десанта условного противника.

  • Горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, фото из архива
    И житница, и здравница

    Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    Зона "Искандеров"

    Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рынок Алешина
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”
Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться