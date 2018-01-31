Каким увидели Суперлуние жители Молдовы

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В среду вечером жители Молдовы смогли стать свидетелями такого астрономического явления, как Суперлуние. Sputnik запечатлел самые яркие кадры.

Суперлуние происходит, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Суперлуние в Молдове © Sputnik / Yana Zaharova /

Суперлуние в Молдове © Sputnik / Yana Zaharova /

Суперлуние в Молдове © Sputnik / Yana Zaharova / 1 / 3 © Sputnik / Yana Zaharova / Суперлуние в Молдове

Интересно, что 31 января Суперлуние совпало с двумя другими астрономическими явлениями — "голубой" и "кровавой". В последний раз такое происходило в 1982 году.

"Голубой луной" называют второе полнолуние подряд, которое происходит в одном месяце.

"Кровавая луна" — это затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.

Следующее полное затмение Луны ожидается 27 июля 2018 года. Оно станет самым продолжительным в этом веке. Длительность составит примерно 103 минут. Его будет хорошо видно в России и странах СНГ. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.