"Проект "Экомобиль": невероятные приключения электромобилей в Молдове

Скоро в проекте "Экомобиль" мы подробно остановимся на тех предрассудках, которые пока мешают полностью электрическим автомобилям стать по-настоящему массовыми в Молдове

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Но предрассудки — это одно, а факты — совсем другое. Благодаря данным, полученным из "Registru", мы можем оценить реальную ёмкость и динамику развития молдавского электро-рынка на сегодняшний момент (данные за 12 мес. 2017 г.)

© Sputnik/ Александр Уткин Почему в Молдове так сложно купить электромобиль

Продажи электромобилей в 2017 году

По данным за 12 месяцев 2017 г. в Молдову было ввезено и зарегистрировано 35 подержанных легковых автомобилей, у которых вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом находится электромотор и 1 новый электромобиль. Итого 36 машин, которые классифицируются как BEV — battery electric vehicle.

Самый популярный электромобиль 2017

Самым популярным электромобилем в Молдове, впрочем, как и во всем мире, является японская модель Nissan Leaf. Всего за 12 месяцев в нашу страну ввезено 27 подержанных Лифов, начиная от 2011 года выпуска и вплоть до 2016-го. На данный момент в Молдове Nissan Leaf не продается через дилерскую сеть. Впрочем, так оно было до 2018 года и в России, и в Украине. Официальная причина — "из-за отсутствия инфраструктуры".

Все подержанные электромобили этой модели привозятся в Восточную Европу из США или из Японии. Советуем быть внимательными, если вы заинтересованы в покупке Лифа — очень много моделей приходит на наш рынок с аукционов, после аварий или природных катаклизмов (например, град или наводнение). Если вы видите объявление о продаже Nissan Leaf 2012 года выпуска, стоимостью 7500 евро, будьте уверены — это именно тот случай.

Количество зарегистрированных электромобилей в Молдове в 2017 году: Nissan Leaf — 27, Tesla S — 3, Fiat 500 — 2, Renault Zoe — 1, BMW i3 — 1, VW Golf — 1, Fiat Panda — 1. Итого продано электромобилей — 36.

Чисто для сравнения: на Украине за тот же 2017 год было продано 2697 электромобилей, из которых 2219 единиц — Nissan Leaf. Интересно, что доля этой модели в общем объеме EV примерно одинаковая — 75% в Молдове и 82% в Украине.

© Flickr/ Edsel Little Tesla S

Tesla в Молдове. Миф или реальность?

На втором месте по продажам электромобилей — ставшая уже знаменитой Tesla S. За 2017 год в Молдове продано 3 таких автомобиля, один — 2013 года выпуска и два — 2015-го. Как вы можете догадаться, официальных продаж Tesla в нашей стране нет, и пока не предвидится.

Более того, если вы пожелаете стать владельцем подержанной Tesla S, вам придется подождать, пока ваш автомобиль привезут из Америки. В отличие от того же Leaf, который есть в наличии у продавцов и даже представлен на некоторых площадках подержанных авто в Кишиневе.

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3 проданные "Теслы" за год — с одной стороны кажутся несерьезным результатом, но все познается в сравнении. До этого у американской марки был лишь один фанат в нашей стране — директор сети магазинов "Romstal", который открыл зарядные станции в двух своих торговых точках в Кишиневе.

Итальянцы тоже выпускают электромобили

Начиная с прошлого года, в молдавском автопарке появилось еще несколько электромобилей, которые наверняка вас удивят. Оказывается, что итальянский концерн Fiat устанавливает электромоторы вместо ДВС сразу на несколько своих серийных моделей. В 2017 году в Молдове были зарегистрированы два подержанных электрических Fiat 500 2013-го и 2014-го годов и один совсем уж электро-раритет — Fiat Panda 2007 г. в. Вот проедет мимо вас по улице такая электрическая Panda, а вы и знать не будете, что она не вредит экологии.

Экомобиль / автоблог © Photo: Сергей Соломонов

Экомобиль / автоблог © Photo: Сергей Соломонов

Экомобиль / автоблог © Photo: Сергей Соломонов

Экомобиль / автоблог © Photo: Сергей Соломонов

Экомобиль / автоблог © Photo: Сергей Соломонов 1 / 5 © Photo: Сергей Соломонов Экомобиль / автоблог

Народный электромобиль

Немецкие автомобилестроители тоже не желают отставать от конкурентов в сегменте электромобилей. Хотя их продажи в Молдове пока более чем скромны. Один молдавский автомобилист в 2017 году выбрал себе электрический VW Golf 2016 года, на своем опыте доказав, что "народный автомобиль" вполне может превратиться в "народный электромобиль".

Наклейки на бензобаках: "У меня БМВ и мне плевать на расход" в прошлом?

Настоящим же разрывом мозга стало появление на рынке и в Молдове, правда, пока в единственном экземпляре, электрической модели BMW i3 2014 года выпуска. Электрический БМВ? Это всегда казалось нереальным. Ведь это та самая легендарная "Бэха", на багажниках которой владельцы так любили клеить стикер "Мне плевать на расход топлива, у меня BMW". Что ж, пришло и их время пересмотреть свои ценности.

Официальные продажи новых электромобилей в Молдове

Эту главу можно было смело назвать "Официальная продажа нового электромобиля в Молдове". Потому что пока только лишь одна модель 100% electric представлена в нашей стране через официального импортера — это Renault Zoe последнего поколения стоимостью от 30 тысяч евро.

Зато французская Зоя может похвастаться вполне приличным результатом автономности хода. Автомобиль может проехать без подзарядки около 250 километров по трассе и 300 километров в городе (проверено на себе). Это существенно больше, чем предпоследний Nissan Leaf и вполне сопоставимо с моделями Tesla.

Коммерческий транспорт тоже едет на электричестве

Скоро в линейке новых Renault, поставляемых официально, появится еще одна электрическая модель — коммерческий Kangoo. Если "каблучок", питающийся от электричества, приживется, то это будет совершенно новый этап развития местного автопарка.

Ведь одно дело — легковые автомобили, владельцы которых хотят не столько сэкономить, сколько купить модный и экологичный "гаджет". И другое дело — коммерческий транспорт, где электрический привод может сразу дать службам доставки или такси реальные конкурентные преимущества: растаможка — 0, расход топлива — 0.

"IONiq" — наш человек?

Если говорить о других перспективах развития официального рынка новых электромобилей, то в следующем году мы ждем появления в Молдове полностью электрического Hyundai Ioniq. Напомним, что сначала в линейке корейского производителя появился электро-гибридный Ioniq, работающий одновременно на бензине и электричестве. На наш рынок Hyundai с шильдиком "100% electric" пока не торопится.

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Зато сразу несколько абсолютно новых электро-Иоников были замечены мной на улицах Амстердама. Ну, Амстердам — это продвинутый город. Именно здесь мне довелось увидеть, как два "такси" — Tesla Model S и Model X делили место перед входом в нашу гостиницу.

А Nissan Leaf был развозной машинкой, на которой можно было бесплатно проехаться от той же гостиницы до ближайшей станции метро.

Почему массовый электромобиль еще далек от нас?

Пока развитию рынка новых электромобилей в Молдове много чего мешает. И отсутствие надлежащей инфраструктуры в лице зарядных станций, пожалуй, даже не главная причина тому. У меня, как и многих, сложилось мнение, что у новых моделей на электротяге довольно таки высокая стоимость на рынке.

Мы уже говорили, что ценник на Renault Zoe 2017 начинается от 30 тысяч евро. Столько же (30 — 35 тыс.) стоил новым Nissan Leaf предыдущего поколения. На этом фоне, цена на последнюю модель от Илона Маска — Tesla Model 3 уже не выглядит такой космической.

При этом стоит учесть, что электромобили, предлагаемые за такую цену, не такие большие и люксовые, и относятся, скорее, к "компакт-классу". А иногда даже к малому классу, если вспомнить про 2-х местный Smart Electric или тот же Fiat 500.

Когда и к нам придет программа "Rabla"?

В некоторых странах, например, в Румынии государство дополнительно стимулирует автомобилистов переходить на электротранспорт. Всем известная румынская программа "Rabla" по замене старых машин на новые, в 2017 году получила расширенные возможности. Теперь покупатели новых электромобилей получают дополнительные субвенции в размере 10000 евро.

В результате, новый Leaf стоит уже не в 30 тысяч евро, а 18500. А новый легко-грузовой электрический Renault Kangoo, грузоподъёмностью 650 кг обходится клиентам в 15 — 16 тысяч евро.

Ждать ли продвинутым молдавским автомобилистам чего-то подобного от нашего правительства? Вопрос, скорее, риторический.

Партнер проекта ECOmobil.MD