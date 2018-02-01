Через Днестр пустят большегрузный транспорт

Эксперты обоих берегов Днестра определили массу транспортного средства, на котором позволено проезжать по открытому недавно мосту через реку Днестр между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег), соединяющего трассу Кишинев-Одесса

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. С 31 января по мосту через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй разрешено движение транспортных средств с фактической массой до 10 тонн, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Приднестровья. Прежде, ограничение массы транспортных средств, допускаемых к движению по мосту, составляло 3,5 тонны.

"31 января 2018 года в развитие договоренностей, достигнутых в ходе заседания экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства 24 января, состоялся совместный выезд на мост через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй профильных специалистов от Приднестровья и Республики Молдова", — отметили в пресс-службе.

Эксперты определяли технического состояния объекта и подъездов к нему, решая вопрос об увеличении массы транспортных средств, допускаемых к передвижению по мосту.

"По итогам проведенного осмотра специалисты сторон подписали протокол, согласно которому с сегодняшнего дня разрешается движение по мосту транспортных средств с фактической массой до 10 тонн", — подчеркнули в пресс-службе.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов его восстановили, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось.

В ноября 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип и лидер Приднестровья Вадим Красносельский торжественно открыли мост для перемещения автотранспорта.