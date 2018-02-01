Открываем Молдову в 2018 году вместе

Заканчивается зима. Уже сейчас многие задумываются о поездках по Молдове, чтобы увидеть новые места, достопримечательности, лучше изучить страну. Что предлагают молдавские туроператоры в 2018 году? Об актуальных экскурсиях и о новых предложениях для отечественных и иностранных туристов расскажут:
– представитель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина МИРОНИК;
– гид туристической компании Федор ЕВСТИГНЕЕВ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.