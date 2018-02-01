Открываем Молдову в 2018 году вместе

В пятницу, 2 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему "Куда поехать и что посмотреть в Молдове в 2018 году?"

Заканчивается зима. Уже сейчас многие задумываются о поездках по Молдове, чтобы увидеть новые места, достопримечательности, лучше изучить страну. Что предлагают молдавские туроператоры в 2018 году? Об актуальных экскурсиях и о новых предложениях для отечественных и иностранных туристов расскажут:

– представитель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина МИРОНИК;

– гид туристической компании Федор ЕВСТИГНЕЕВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.