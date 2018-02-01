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Город Кишинев. Архивное фото

Жителям Молдовы ищут замену: что придумали власти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Печальная слава Молдовы: граждане республики массово уезжают из страны, а тех, кто остался, будут лечить, учить и обслуживать иностранцы

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. У Молдовы печальная слава. Наша страна известна тем, что каждый год тысячи граждан покидают республику в поисках достойных заработков и лучшей жизни. Власти признают, что население страны сокращается — это подтверждают и данные последней переписи населения. Да и прогнозы экспертов далеко не радужные. Специалисты считают, что к 2050-му году население Молдовы сократится до полутора миллиона человек. 

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Социологи объясняют свои мрачные прогнозы высоким уровнем миграции и негативным приростом населения, отмечая старение нации. Верить или не верить? Судя по тому, как живет большинство граждан нашей страны, такая суровая реальность, действительно, может оказаться правдой. Ведь при таких экономических показателях люди продолжат массово уезжать из республики, а винтики национальной экономики крутить будет все сложнее и сложнее. Поэтому власти ищут любые возможности для того, чтобы привлечь специалистов, которые смогут, в конечном счете, работать на экономику государства. В частности, одна из мер, предложенная правительством республики, касается представления выгодных условий работы в Молдове иностранцам.

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Какие вакансии предложены иностранцам?

Правительство Молдовы одобрило проект постановления перечня приоритетных рабочих мест. Он включает 127 наиболее востребованных специальностей, которые могут быть заняты находящимися в республике мигрантами. Как пояснили в правительстве, этот документ направлен на удовлетворение спроса на рабочие места, где наблюдается дефицит местных кадров.

"Таким образом, иностранцев, которые представят документы на основании данного перечня, освободят от получения разрешения на работу. Они будут трудиться на основании разрешения на временное проживание в трудовых целях, сроком один год с возможностью продления", — отметили в правительстве.

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В число вакансий вошли: инженер-строитель, инженер-электрик, медсестра, графический и мультимедиа-дизайнер, разработчик программного обеспечения, специалист по компьютерным сетям, помощник воспитателя, повар, полевод для экологических полевых культур, монтажник, менеджеры по сбору и обработке данных, инженер в области железных дорог, дорог и мостов, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов, инженер по автоматизации и контролю, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, врач-специалист и так далее.

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В Молдове некому работать?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ прокомментировал проект постановления, которое приняло правительство.

"Помните сказку о том, что в Молдове дешевая и квалифицированная рабочая сила. Уже официально. У Молдовы нет рабочей силы. Правительство предлагает проект, который упрощает процедуру трудоустройства для некоторых категорий граждан", — сказал Ионицэ.

Он обратил внимание на отрасли, в которых, с точки зрения правительства, наблюдается кадровый дефицит. В первую очередь, как считает эксперт, проблемное звено — это медицина. Экономист отметил, что многие высококвалифицированные молдавские врачи уезжают за границу. Таким темпами, как считает эксперт, скоро граждан Молдовы будут лечить "импортные врачи".

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По словам Ионицэ, во-вторых, в последние годы, компании из области автомобилестроения, благодаря свободным экономическим зонам, открыли свыше 12 тысяч рабочих мест.

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"В 2018 году планируется открыть около 10 тысяч рабочих мест. А рабочих брать негде. В-третьих, дорожные рабочие. Если в 2018 году действительно будут инвестировать в дороги, то тогда мы сталкиваемся с проблемой отсутствия рабочих", — сказал эксперт.

Однако стоит отметить, что хорошие специалисты не приедут в Молдову. Зачем им менять налаженную жизнь с хорошим заработком и признанием, если из республики массово уезжают люди? Пускай это останется риторическим вопросом.

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Теги:
трудоустройство иностранцев, сокращение население, власти, население, Молдова
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