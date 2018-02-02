Эксклюзив: детали о новом члене Конституционного суда Молдовы

Тайна вокруг нового члена Конституционного суда, который может занять и пост председателя инстанции, будет сохраняться как минимум до конца будущей недели

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) объявит на следующей неделе конкурс на вакантную должность в Конституционном суде (КС) Молдовы, сообщила Sputnik пресс-секретарь ВСМ Каролина Мангыр.

"ВСМ соберется 6 февраля на очередное заседание, в рамках которого будет объявлено о конкурсе на пост судьи Конституционного суда", — сказала собеседница.

О возможном назначении членом КС нынешнего председателя Высшей судебной палаты Михая Поалелунжь, как пишут некоторые местные СМИ, Мангыр отметила, что пока преждевременно об этом говорить, так как еще не был объявлен конкурс, и ни один человек не подал заявку на участие в нем.

"Пока нельзя говорить о конкретных именах", — добавила Мангыр.

В среду, 31 января, Тудор Панцыру подал в отставку с поста председателя и члена Конституционного суда Молдовы.

Панцыру был избран судьей КС в феврале 2013 года с мандатом на шесть лет. Затем 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года.

Панцыру ушел с поста главы Конституционного суда и судьи>>> © Sputnik / Miroslav Rotari Додон ответил КС: Конституцию вправе менять только народ Молдовы

Он является одним из пяти граждан Румынии, которые входят в состав Конституционного суда Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно подвергал критике тот факт, что у пятерых из шести судей Конституционного суда есть румынское гражданство.

Панцыру в разное время занимал должности, в том числе, депутата парламента Молдовы, председателя юридической комиссии, посла и постоянного представителя республики при ООН, судьи Конституционного суда.

Согласно информации, представленной на сайте КС, он также был депутатом парламента Румынии с декабря 2008 по декабрь 2012. По данным молдавской прессы, у него есть румынское гражданство.