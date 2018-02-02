Тела погибших в кошмарном ДТП в России граждан Молдовы доставили домой

В кошмарном ДТП, которое произошло 28 января в Калужской области, погибли трое граждан Молдовы: тела двух мужчин доставили домой, а тело женщины, по решению родственников, захоронят на территории России

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Тела двух граждан Молдовы, погибших 28 января в ДТП под Калугой (Россия), доставили домой, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В кошмарном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Калужской области, погибли трое граждан Молдовы. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 37 и 28 лет и 31-летней женщине. Еще один 34-летний гражданин Молдовы получил травмы.

"Этой ночью тела граждан Молдовы, которые погибли в ДТП в Российской Федерации, доставили домой. Группа офицеров Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД вместе с родственниками сопровождали гробы с двумя погибшими мужчинами. Сегодня ночью, в 01.30, они прибыли на КПП Паланка района Штефан-Водэ", — отметили в ведомстве.

Тела скончавшихся похоронят в их родном селе Цэрэнкуца Кантемирского района. По решению родственников погибшей в аварии гражданки Молдовы, ее тело будет захоронено на территории Российской Федерации.

Пострадавший в ДТП гражданин Молдовы в пятницу вечером прибудет в республику на поезде Москва-Кишинев. Мужчина находится под постоянным присмотром специалиста Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

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