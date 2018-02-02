На выходные в Молдове - весна, а с понедельника – опять зима

Ближайший уикенд в Молдове выдастся по-настоящему теплым, однако такая весенняя погода сохранится в стране ненадолго

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, грядущие выходные обещают быть по-весеннему теплыми.

В субботу ночью в стране в среднем ожидается +1..+4, а днем воздух прогреется до +8..+11 градусов по Цельсию. На севере страны возможны осадки в виде слабого дождя. В воскресенье как в ночные часы, так и в дневные часы прогнозируется в среднем +3..+6. На всей территории республики вероятны небольшие дожди.

Начало недели выдастся без осадков. Ожидается переменная облачность. В понедельник ночью будет уже —1..-4, а днем — от +1 до +4. Со вторника начнет холодать. В ночные часы уже прогнозируется —3..-6, а днем — от +1 до +4. В среду и четверг на всей территории страны возможны осадки в виде снега с дождем. Средняя дневная температура по стране составит —1..+2.

© Photo: screenshot сайта Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Прогноз погоды в Молдове

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с разрушением ледяного покрова.