Что будет с тарифами на газ в Молдове

Тарифы на газ могут изменится уже совсем скоро: насколько меньше граждане Молдовы будут платить по счетам

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифов на газ. Поставщик представил расчеты относительно прогнозируемых доходов и расходов на 2018 год, на основании которых и будут рассчитаны тарифы.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Неужели правда: цены на газ в Молдове изменятся

Согласно документам, опубликованным на официальном сайте НАРЭ, "Молдовагаз" предлагает снизить тариф с нынешних 5 тысяч 545 леев до 4 тысяч 914,77 лея за тысячу кубометров, то есть на 11,4%.

"НАРЭ информирует население, что в распоряжении есть 15 рабочих дней с даты публикации запроса АО "Молдовагаз" и соответствующих материалов для предоставления рекомендаций", — сообщили в НАРЭ.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. Он отметил, что надеется в ближайшее время будет принято решение.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.

Как полагают экономисты, после снижения тарифа на газ должен произойти пересмотр тарифов и на другие регламентированные услуги.

Тарифы должны понизить: когда в Молдове будут меньше платить по счетам>>>

Ранее некоторые экономические эксперты сообщили, что граждане Молдовы переплатили за газ полтора миллиарда леев. Специалисты считают, сам тариф должен быть снижен на 30%.

Еще несколько лет назад Молдова закупала голубое топливо у "Газпрома" по цене в 340-370 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же цена снизилась до 170-175 долларов за тысячу кубометров.