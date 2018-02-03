Полезный опыт Европы по гарантии зарплат - применят ли его в Молдове: профсоюзы уже подготовили необходимый законопроект

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Конфедеральный комитет Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы призвал парламент Молдовы изучить и поддержать законопроект о создании гарантийного фонда заработной платы.

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По данным пресс-службы НКПМ, из финансовых средств фонда могла бы осуществляться выплата задолженности по зарплате на основании индивидуальных и коллективных трудовых договоров, который суд признал бы несостоятельными.

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В частности, из средств данного фонда предусматривается выплачивать:

задолженности по заработной плате,

задолженности за неиспользованный ежегодный отпуск,

невыплаченные компенсации, которые работодатели обязаны платить в соответствии с коллективным и/или индивидуальным трудовым договором в случае несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, © Sputnik / Miroslav Rotari Почему зарплаты и доходы молдаван не успевают за ростом цен

невыплаченные суммы за период технической безработицы.

Согласно проекту, финансовые ресурсы фонда будут состоять из взносов работодателей, процентного дохода, пени за неуплату в срок взносов в гарантийный фонд, а также из сумм, возникших от взысканных долгов, и других источников, допущенных законом.

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Вице-председатель НКПМ Сержиу Саинчук считает, что профсоюзы Молдовы подготовили проект Закона о создании, функционировании и использовании гарантийного фонда заработной платы, чтобы устранить противоречия в национальном законодательстве по защите заработной платы в случае несостоятельности работодателя.

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Однако, по словам Саинчука, реальность демонстрирует, что в большинстве случаев при инициировании процедуры несостоятельности экономической единицы, на протяжении многих лет работники не могут получать заработную плату. А это — злостное нарушением их прав, так как поступления от коммерциализации собственности работодателей, находящихся в процессе несостоятельности, распространяются на кредиторов, давших гарантии, то есть, прежде всего, — на коммерческие банки.

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Саинчук уточнил, что во многих странах ЕС, таких как Румыния, Латвия, Литва и другие, уже работает аналогичное законодательство, которое защищает работников в случае несостоятельности работодателя. Богатый опыт накоплен и в других странах, таких как Болгария, Армения, Украина и т.д., которые ратифицировали Конвенцию Международной организации труда о защите работников в случае несостоятельности работодателя.