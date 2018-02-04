Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады

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КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье на территории всей страны ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха ночью составит в среднем +3..+6 градусов по Цельсию, а днем — от +4 до +7. Возможны слабые осадки в виде дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление пониженное.

В ближайшие дни, 5 и 6 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+4 градусов и без осадков.

Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки, а столбики термометров покажут —2..+1.

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В субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.

Приметы и традиции

Верующие православные 4 февраля чтут память Тимофея одного из 70 апостолов, учеников Иисуса Христа.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В юные годы он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа и обретшего способность видеть, выполнив приказ Бога. Апостол Тимофей так был удивлен произошедшим чудом, что сам пожелал стать учеником Павла и принял мученическую смерть во имя веры. При жизни был епископом. Умер после того, как был побит камнями язычниками за то, что выступил с проповедью на празднике.

Считается, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы 4 февраля не вылетают из своих укрытий. 4 февраля анализировали погоду и судили по ней, скоро ли можно рассчитывать на окончание морозов.