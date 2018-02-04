Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье на территории всей страны ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха ночью составит в среднем +3..+6 градусов по Цельсию, а днем — от +4 до +7. Возможны слабые осадки в виде дождя, а на севере страны — дождя со снегом. Атмосферное давление пониженное.
В ближайшие дни, 5 и 6 февраля, по прогнозам, ожидается понижение температур — днем до +1..+4 градусов и без осадков.
Со среды, 7 февраля, на всей территории страны ожидаются слабый снег с дождем. Похолодает до —1..+2. В четверг снег усилится, а температурный режим не изменится. В пятницу также вероятны осадки, а столбики термометров покажут —2..+1.
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В субботу погода кардинально изменится — днем воздух прогреется в среднем до +5..+8.
Приметы и традиции
Верующие православные 4 февраля чтут память Тимофея одного из 70 апостолов, учеников Иисуса Христа.
Считается, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы 4 февраля не вылетают из своих укрытий. 4 февраля анализировали погоду и судили по ней, скоро ли можно рассчитывать на окончание морозов.
- Много снега на Тимофея — примета того, что будет хороший урожай зерновых
- Снегопад на Тимофея предвещает хороший урожай летом и осенью
- Если началась метель, то такая погода, по примете, продлится, как минимум, неделю
- Девушки 4 февраля катались с горок. Каждая старалась проехать как можно большее расстояние и не упасть. Кто скатится дольше всех — тот будет богат льном в течение всего года
- Сны, которые снятся в этот день, считаются вещими
- Если человек родился 4 февраля, он будет суров так же, как и мороз за окном