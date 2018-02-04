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Морг

В Молдове пьяных водителей могут обязать работать в морге

Wikipedia
Общество
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Ранее Национальная инспекция пробации вышла с инициативой по изменению наказания за вождение в нетрезвом виде в Молдове - от введения общественно-полезных работ в морге до пожизненного лишения прав: что предлагают наркологи

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Законодательство в области наказания нетрезвых водителей в Молдове будет давать больший эффект, если его отрегулировать юридически. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik высказал нарколог Георгий Рошиор. Специалист пояснил, что из-за бюрократических процедур между фактом регистрации вождения в пьяном виде и непосредственно наказанием, проходит длительный промежуток времени. Как считает Рошиор, его следует сократить.

"Сейчас что получается — в некоторых случаях материал рассматривается годами, и годами нельзя применить наказание, потому что нет решения суда. И водитель, пойманный в нетрезвом виде, продолжает спокойно ездить, права по-прежнему остаются у него. А полицейский и врач ходят по судам и за него отписываются. Кто в этом случае наказан?", — отметил нарколог.

Питейные заведения Москвы
© Sputnik/ Alexei Kudenko
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Рошиор также привел пример Бельгии, где вся информация о водительских правах стекается в министерство транспорта, и все случаи, когда нарушитель лишается документа, унифицированы в одном ведомстве. Это, по мнению эксперта, существенно облегчает применение наказания. Специалист добавил, что в Молдове единого центра подобного рода на сегодняшний день нет.

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Ранее Национальная инспекция пробации вышла с инициативой по изменению наказания за вождение в нетрезвом виде. Меры, предложенные ведомством, предусматривают общественно-полезные работы в морге, пожизненное лишение прав или временный запрет на употребление алкоголя. По данным ведомтсва в 2017-м году число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде, увеличилось на 700 человек по сравнению с предыдущим годом.

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Теги:
лишение водительских прав, какое наказание, работа в морге, наказание изменится, исправительные работы, пьянство за рулем, Молдова
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