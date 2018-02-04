Троллейбусные парки Тирасполя и Бендер ожидает модернизация

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Тираспольское и Бендерское троллейбусные управления нуждаются в капитальных вложениях. Об этом в ходе визита на предприятия отметил глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Министерство экономического развития разработает среднесрочную программу развития троллейбусных управлений. Вместе с тем подготовят письма в адрес спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина и Правительства Москвы на предмет оказания помощи в развитии данного направления", — пояснили в пресс-службе.

© Sputnik/ Евгений Панасенко В Кишиневе хотят повысить тарифы на проезд в троллейбусах и автобусах

По словам Мартынова, в 2019 году развитие троллейбусных управлений должно стать одним из приоритетов в рамках программы фонда капитальных вложений. При этом он добавил, что приоритетность социальных объектов останется и в следующие годы, однако по мере возможности будут закладываться лимиты и на цели развития троллейбусных сетей.

В троллейбусном управление Тирасполя (ТТУ), который в прошлом году отметил свой полувековой юбилей, трудится 312 человек. При этом наблюдается небольшой дефицит водителей электротранспорта — из 72 необходимых на данный момент трудится 63 специалиста.

Как рассказал директор предприятия Василий Нигай, в наличии у ТТУ имеется 54 пассажирских троллейбуса. При этом на линию выходит только 28 машин. Из общего количества троллейбусов 14 являются новыми.

© Sputnik / Miroslav Rotari В троллейбусах Кишинева нагло обманывали пассажиров

"Главная беда" предприятия — это контактная сеть. Ее протяженность насчитывает 79,6 километров, длина маршрутной сети — 186,1 километров. В целом, изношенность троллейбусных линий сегодня варьируется в диапазоне от 200 до 300 процентов. Еще одна проблема связана с опорами для контактных сетей. 46 имеют трещины, их необходимо менять. Они в любой момент могут упасть", — резюмировал Василий Нигай.

Иначе обстоят дела в Бендерском троллейбусном управлении (БТУ). В отличие от тираспольского предприятия, контактные сети которого насчитывают полвека, бендерские младше вдвое.

"Благодаря тому, что мы своевременно, не запуская контактные сети, проводим предупредительно-ревизионный ремонт, то есть своевременно меняем изоляторы, всевозможные элементы, это все привело к тому, что у нас в нормальном рабочем состоянии контактные сети", — рассказал директор БТУ Андрей Река.

Сбои бывают, констатировал руководитель муниципального предприятия, но такие случаи редки.

В управлении работает 331 человек. Парк электротранспорта включает в себя 35 машин. Из них 33 находятся в эксплуатации.