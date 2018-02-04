В аэропорту Кишинева задержаны 4 рейса и еще 2 аннулированы

Перед тем, как отправится в Международный аэропорт Кишинева, проверьте информацию о рейсе

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Сразу четыре авиарейса задержаны и еще два отменены в Международном аэропорту Кишинева.

Из-за снегопада, который обрушился на Центральный федеральный округ России, аннулирован рейс SU1844 из Москвы, который должен был прибыть в столицу Молдовы в 00.40. Из-за этого из Кишинева отменен обратный рейс, намеченный на 01.40.

Непогода в Москве внесла коррективы в расписание полетов. Так, согласно данным онлайн табло, на 40 минут опоздает самолет, следующий рейсом 9U172/S74537 Москва-Кишинева.

Как отмечается на сайте МЧС Москвы, объявленное ранее штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.

Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует:

Гражданам, на период действия штормового предупреждения, избегать нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи.https://t.co/XitQF0cU82 — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2018

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Кроме того, на 40 минут задерживается посадка рейса 9U892/IG9892 из Рима. С опозданием прибывает и самолет из Турции, следующий рейсом TK 271. Вместо 20.30 он прилетит в 21.25. Из-за этого более чем на час позже вылетит обратный рейс в Стамбул.