Молдова и Румыния оценивают возможность создания совместного батальона

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В ходе встречи в Кишиневе министров обороны Молдовы и Румынии обсуждался вопрос создания смешанного батальона. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции глава Минобороны Румынии Михай Фифор.

"Сегодня мы снова обсудили вопрос, который уже поднимали на встрече в Бухаресте. Мы поддерживаем создание смешанного молдавско-румынского батальона. Договорились на уровне экспертов определить зону, в которой может расположиться этот батальон", — сказал Фифор.

Он уточнил, что предложил модель сотрудничества, какая есть у Румынии с военными Венгрии в рамках батальона "TISA", куда приглашены и сербских военных. Он занимается решением чрезвычайных ситуаций.

"Но каково будет назначение совместного батальона с Молдовой, еще предстоит определить. Мы полностью открыты для этого. Надеюсь, очень скоро мы что-то сообщим о создании этого батальона", — заключил Фифор.