Какие вопросы обсудили главы Минобороны Молдовы и Румынии в Кишиневе

На каком уровне будет вестись сотрудничество оборонных ведомств Молдовы и Румынии - обсудили их главы в рамках встречи в Кишиневе

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Главы министерств обороны Молдовы и Румынии обсудили в ходе встречи в понедельник в Кишиневе молдавско-румынское сотрудничество и двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции министр обороны Молдовы Еуджен Стурза.

"Сегодня у нашей страны профессиональная армия, способная выполнять различные миссии. Мы обсудили молдавско-румынское сотрудничество и двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций. Обсудили и различные модели поддержки, которыми Румыния может нам помочь для консолидации способностей национальной армии Молдовы", — сказал Стурза.

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Также, по его словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обучения военных. До сих пор порядка 800 молдавских военных прошли обучения в институтах Румынии.

"Обсудили возможность участия Молдовы в операциях Евросоюза по разрешению кризисов вместе или при поддержке Румынии. Это намерение требует тщательной подготовки. Для реализации необходимо, чтобы молдавские военные тренировались вместе с румынскими коллегами на двусторонних и многонациональных учениях", — сказал Стурза.

Он уточнил, что Молдову пригласили в 2018 году принять участие в учениях "GSet", "Eagle Platinum", "Scutul de foc" и других.

"Сотрудничество армий Молдовы и Румынии важно для национально безопасности нашей страны. Оно должно развиваться, так как есть желание, потенциал и политическая воля. Мы вместе хотим внести вклад в международную безопасность. Надеюсь, военные армий обеих стран будут взаимодействовать как можно чаще", — сказал Стурза.

В свою очередь глава Минобороны Румынии Михай Фифор подчеркнул, что Молдова остается важным партнером.

"Молдова представляет стратегического партнера, не только соседнюю страну. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Молдовы", — сказал Фифор.

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При этом руководитель оборонного ведомства Румынии отметил "постоянный вклад Республики Молдова в миссию НАТО в Косово".

"Это доказательство того, что ваша страна вовлечена в стабилизацию ситуации безопасности в регионе. Поддерживаем активное вовлечение Молдовы в действия, проводимые на уровне Альянса, особенно путем внедрения пакета по развитию обороноспособности", — сказал Фифор.

Он также обратил внимание, что Румыния приветствует открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО.

"Румыния поддерживает переход на новый уровень партнерских отношений Молдовы с НАТО", — сказал Фифор.