Какие улицы начали поливать водой в Кишиневе

И.о. мэра Сильвия Раду сообщила, что Кишинев теперь будет еще чище, чем прежде

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. И.о. мэра Кишинева Сильвия Раду сообщила в соцсетях, что теперь ряд основных дорожных артерий города будут поливать водой из специальных машин.

По словам Раду, былая хорошая традиция возвращена в Кишинев в субботу на проспекте Штефан чел Маре. А в воскресенье от грязи отмывались проспекты Московский, Мирча чел Бэтрын, Негруцци и Дачия.

Также, по словам Раду, водой будут поливать улицы Каля Ешилор, Михай Витязул, Чуфля, Петриканскую, Алеко Руссо и Измаильскую.

Горожане же такой инициативы обрадовались, но пожелали, чтобы коммунальные службы почаще поглядывали на градусник, измеряющий температуру воздуха — чтобы политая днем дорога к вечеру не превратилась в каток.