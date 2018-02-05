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Главное здание Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве

Московский госуниверситет намерен помочь педагогам Приднестровья

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
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Приднестровье посетила делегация исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) собирается проводить дистанционные курсы повышения квалификации для приднестровских педагогов. Об этом рассказал на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским кандидат исторических наук Василий Истратов, возглавивший делегацию исторического факультета МГУ, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.

По словам российских гостей, их визит связан с поручением ректора главного российского вуза — на месте определить, какого рода, в каких направлениях и объемах может быть оказана поддержка приднестровским коллегам.

"Мы провели эти дни плодотворно и получили возможность согласовать с нашими приднестровскими коллегами проблемы, которые мы будем совместно решать. Уверен, что нам это по силам и что это принесет пользу", — отметил Василий Истратов.

По его словам, важным аспектом взаимодействия станет проведение дистанционных курсов повышения квалификации для педагогов. В планах также переподготовка специалистов непосредственно на российских площадках. В перспективе возможна организация стажировок в МГУ для приднестровских студентов.

Собеседники говорили и о российско-приднестровских узах, современной геополитике, системе образования и условились продолжить тесное взаимодействие.

Теги:
повышение квалификации, дистанционные курсы, вуз, МГУ им. М.В. Ломоносова, Василий Истратов, Молдова, Россия, Приднестровье
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