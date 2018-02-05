Железная дорога Молдовы сделала важное заявление о пассажирском поезде

В госпредприятии "Железная дорога Молдовы" сообщили, будет ли аннулирован пассажирский поезд Унгены-Яссы

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Пассажирский поезд Унгены-Яссы не перестанет курсировать, сообщили в понедельник в госпредприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что данный рейс, якобы, будет аннулирован.

"ЖДМ не принимала никаких решений об аннулировании железнодорожных рейсов. Объявление, сделанное Железной дорогой Румынии, касается следования поездов исключительно на территории этой страны и не относится к рейсу, связывающему два берега Прута", — говорится в заявлении госпредприятия.

Как уточнили в ЖДМ, станция, о которой говорилось в сообщении, называется Унгень Прут. Она находится в коммуне Унгены на территории Румынии и не касается города Унгены, расположенного на территории Молдовы.