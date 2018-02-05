Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева

Исполняющая обязанности мэра Кишинева предположила, что в больницах процветает бизнес: такая торговля не ведется ни в одной стране мира

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Обязательная покупка бахил в больницах Кишинева — далеко не новость. Многие жители Кишинева возмущались, но раскошеливались и приобретали бахилы, иначе попросту в медучреждение не попасть. Однако эта проблема только сейчас дошла до обсуждения в мэрии столицы. И.о. мэра Кишинева Силвия Раду предположила, что в больницах процветает своеобразный бизнес на бахилах.

"Не понимаю, почему люди, которые приходят в больницу должны покупать бахилы. У людей требуют деньги, когда они заходят (в больницу), чтобы сохранить чистоту. Конечно, чистота в больницах — это абсолютно нормальное и обязательное дело. Но нельзя требовать деньги. Я не понимаю, это что бизнес на бахилах?", — отметила Раду.

Она подчеркнула, что к тому же нигде не выдают чеки за проданные бахилы.

Глава управления здравоохранения столицы Михай Молдовану признал, что эта проблема существует давно. По его словам, в отделениях, где должен быть сохранен санитарно-гигиенический режим медучреждения обязуются предоставлять бахилы бесплатно.

"Речь идет о родильном отделении, когда приходит отец или родственники через пару дней после рождения ребенка, и о других детских больницах, об отделениях хирургии. Должны выдавать бахилы", — сказал чиновник.

Он отметил, что платные бахилы — это действительно нарушение со стороны администрации медучреждения.

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Раду обратила внимание на то, что же предпринял Молдовану для искоренения это феномена. "Ни в одной стране мира не продают бахилы на входе в больницу. Это обязательное условие гигиены, которое должно быть соблюдено. Это оплачивается из страхового фонда, а не делается бизнес на бахилах", — отметила и.о. мэра.

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