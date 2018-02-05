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Владимир Войцехович

Ветерану ВОВ, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию

gagauzinfo.md
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (201)
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Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Войцеховичу, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Кишинева, Владимир Войцехович оказался "похороненным" работниками структур социального обеспечения — старого солдата исключили из списков лиц, получающих пенсию.

Как рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, хороший знакомый Войцеховича, "не привыкнув жаловаться, Владимир Викторович решил сам разрешить ситуацию — по нечищеным обледенелым улицам он ходил в поисках правды".

"Ответственные ведомства обещали решить вопрос в течении самого ближайшего времени. Очень хочется надеяться, что так и произойдет", — добавил Петрович.

Владимир Войцехович — участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ясско-Кишиневской операции и других знаковых боевых действий периода Великой Отечественной войны, гвардии полковник, почётный гражданин Республики Молдова, кавалер боевых орденов Отечественной войны двух степеней, ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медалей "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Белграда", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", молдавских орденов Республики и Трудовой Славы, преподаватель Аграрного университета в Кишиневе.

Музей Великой Отечественной войны
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Это место в Кишиневе посещают все, кто хочет знать правду о своей стране

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"Вечером второго февраля я навестил старого солдата. Этот день мы планировали встречать в городе-герое Волгограде, на торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине победы под Сталинградом. К сожалению, поездка наша не состоялась по не зависящим от нас причинам. Теперь остаётся ждать будущего юбилея, тогда уж точно поедем! Праздник мы встречали на маленькой кухне. Полковник Войцехович вспоминал заснеженные волжские поля, танки Манштейна, которые надо было выбить, чтобы не дать прорваться к городу, тяжелую контузию, полученную в Сталинграде, и своих погибших боевых друзей", — рассказал Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (201)

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Теги:
пенсия, ветеран, выплаты, Сталинградская битва, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", Владимир Войцехович, Алексей Петрович, Молдова, Кишинев
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