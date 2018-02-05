Разговор на повышенных тонах: спор между чиновниками мэрии Кишинева

Проблемы больницы Кишинева обсудили в мэрии столицы: люксовые кабинеты руководителей медучреждений и "золотые" лифты на фоне обшарпанных палат и не знающих ремонта туалетов

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Кишинева Силвия Раду озаботилась положением столичных больниц и раскритиковала работу управления здравоохранения под руководством Михая Молдовану, предложив ему подать в отставку.

© Sputnik/ Александр Онопа Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева

Чиновница рассказала, что после многочисленных обращений, поступивших от столичных жителей, на прошлой неделе она внепланово посетила с проверкой больницу №1. Ее возмутило отношение управления здравоохранения к тому, что происходит в медицинских учреждениях Кишинева.

"Золотые" лифты в больницах

Комментируя ситуацию в больнице №1, Раду отметила, что "это моральное преступление, когда персонал больницы выносит новорожденных детей на улицу, чтобы перенести их из одного корпуса в другой. Непонятно почему в одном из корпусов, где вообще не проводился ремонт, поменяли только лифт". Ей сообщили, что этот лифт обошелся в миллион леев.

"Приоритет был сделан на лифт, а не на отделения, чтобы детям и их мамам было удобно. Я говорила с производителями, которые заверили, что один лифт может стоить максимум 15 тысяч долларов, что несопоставимо с той суммой, о которой мне сообщили", — сказала Раду.

По ее словам, объяснения произошедшему будут получены после проведения проверок и расследования, которые поручены управлению здравоохранения.

© Sputnik/ Aleksei Babushkin При заносе кори в Молдову в группе риска окажутся тысячи детей

Денег на здравоохранение больше, а болеют все чаще

И.о. мэра обратила внимание, что за последние годы бюджет управления здравоохранения муниципия Кишинева увеличился на 40% — с 59 миллионов до 81 миллиона в 2017 году. Это, как отметила Раду, было сделано для того, чтобы условия, в которых находятся больницы муниципия, улучшились, а показатели заболеваемости стали ниже. Однако, по словам Раду, реальная статистика далека от ожиданий.

"Мы не говорили о смертности новорожденных, которая увеличилась с 2010 года с 8,7% до 10,4% на тысячу новорожденных в 2017 году… Заболеваемость коклюшем в 2017 году в сравнении с показателями 2016-ого возросла в 1,6 раза. У меня лично ребенок болел коклюшем, и я была в больницах, и я знаю, что это такое. Очень многие дети умирают от этой болезни. И у нас показатели только за один год увеличились практически вдвое", — сказала Раду.

Говоря о ситуации с корью, она отметила, что уровень вакцинации на данный момент — всего 85-87%, когда по принятым в Молдове стандартам этот показатель должен быть равен 95%. "Это показывает, что в таком направлении с населением работали недостаточно", — сказала Раду.

© Sputnik/ Александр Онопа Быть или не быть: что ждет государственные больницы в Молдове

Кабинет директора важнее палат и туалетов

Больше всего, по словам и.о. мэра Кишинева, ее возмутил тот факт, что приоритет в ремонте больницы №1 был отдан кабинету директора этого медучреждения, а не отделениям, палатам и тем же туалетам. По ее мнению, руководителю неправильно было благоустраивать свое рабочее место, не предоставив перед этим нормальные условия пациентам больницы.

Как считает Раду, все это демонстрирует неправильное отношение к распределению и расходованию общественных денег. Она призвала руководителей всех структур мэрии и муниципальных учреждений, думать о том, как тратить бюджетные средства и правильно расставлять приоритеты. Чиновница обратила внимание, что уже проводила подобный разговор с руководителем управления здравоохранения.

"Думаю, что каждый должен сделать выводы из произошедшего. И думаю, что это будет мужественным жестом, чтобы сегодня было подано заявление об отставке", — сказала Раду.

Быть или не быть… отставке

Со своей стороны, Молдовану попытался парировать на каждое замечание и.о. мэра. Он отметил, что не собирается подавать в отставку.

"Нет. Не буду, потому что считаю, что я выполняю все свои обязанности. Результаты видны", — сказал чиновник.

Он отметил, что на примере одного медучреждения, в которое с инспекцией нагрянула Раду, нельзя делать выводы о всей системе здравоохранения.