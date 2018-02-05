Когда кишиневцы получат компенсации за отопление

Жители Кишинева до сих пор не получили обещанные компенсации за отопление

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В конце 2017 года кишиневцы подали в столичные органы коммунального хозяйства около 27 тысяч заявок на получение компенсаций за отопление квартир и домов.

Прием заявок начался еще в середине октября, а в ноябре квитанции уже должны были прийти с учетом скидки. Однако до сих пор многие жители столицы получают все те же огромные счета за тепло.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с примэрией Кишинева и выяснил, когда гражданам рассчитывать на обещанную скидку.

"Были введены изменения по приему заявок, из-за этого их обработка затянулась. Сейчас эта проблема уже решена. Большая часть поданных заявок, — это свыше 20 тысяч, — уже обработаны. За январь квитанция уже должна прийти с учетом компенсации", — заявил пресс-секретарь примэрии Вадим Брынзанюк.

Он добавил, что остальные заявки еще продолжают обрабатывать.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кто в Молдове сможет рассчитывать на бесплатное отопление зимой

А для тех граждан, кто получил счета без скидки, сделают пересчет и вышлют новые квитанции с меньшей суммой к оплате.

Скидки на оплату услуг отопления составляют 40%. Им имеют право воспользоваться семьи, где среднемесячный доход на человека не превышает трех тысяч леев. Каждый год заявки на компенсацию нужно подавать снова.