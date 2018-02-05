Почему Книга памяти об "афганцах" нужна Молдове именно сейчас?

Говорят, историю не сломать об колено. Но то, что не удается уничтожить, можно попросту выбросить, чтобы оно навсегда поросло травой забвения.

© Photo: архив Михаила Мокана Властям напомнили об "афганцах" Приднестровья - гражданах Молдовы

В истории нашей страны многое поделено на "свое" и "чужое". Исключение из правил — труд местных краеведов, фанатов своего дела, для которых каждый камушек со следами обработки, каждая заметка в газете энной давности — живое свидетельство исторической важности родного города или села. На таких все пока что, к счастью, и держится.

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А на официальном уровне о многом молчат. Ежели не молчат, то отрицают. А, если не молчат и не отрицают, то ничего не делают ради восстановления правды, которая в некоторых случаях еще даже не историческая, а — часть нашей с вами жизни, ибо среди нас есть те, кто видел происходящее собственными глазами и был полностью вовлечен в судьбоносные процессы.

© Photo: архив Михаила Мокана Памятник погибшим в Афганистане открыли в Единцах

Говоря обо всем этом, я имею в виду, в первую очередь, войну в Афганистане. Долгое время десяткам тысяч молодых парней, вернувшихся оттуда, в ответ на просьбы о трудоустройстве, помощи по инвалидности, психологической реабилитации говорили одно — "это не наша война, и мы вас туда не посылали". Говорили это чиновники и вторившие им "борцы за новую жизнь". Таковы были тогда новомодные политические формы, с помощью которых нивелировалось все, что было создано и сделано усилиями наших народов во имя общего будущего. Не стало большой страны — не стало ее большой правды. Не стало и ее будущего, одно лишь общее прошлое, которое нам всячески мешают сохранить для детей и внуков…

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Несмотря на это "афганцы" объединились в ветеранские организации, которые по сей день занимаются помощью тем, кто выполнял свой воинский долг, будучи до конца верен присяге. Прошло время, и государство перестало стесняться "афганцев", хотя главная суть их заслуг так и не озвучивается официально. А ведь она очевидна, и об этом продолжают писать многие исследователи Афганской войны — советские солдаты "за речкой" не давали шириться наркотрафику не только в Союз, но и в страны Европы. Без тех, кто был отправлен в Афган, последствия для наших государств, в том числе и для Молдовы, были бы катастрофическими! Представьте себе хоть на минуту, что половина населения нашей небольшой страны обкалывается героином — так могло бы быть, если бы не обеспеченная в Афгане защита советского "рыхлого подбрюшья" — территории Средней Азии.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Афганцы ответили на воровство цветов с мемориала

Сегодня Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова — это одна из самых уважаемых организаций нашей страны. Невероятными усилиями руководство СВВА РМ добивается от государства хоть каких-то субсидий ветеранам Афганистана, увеличения пенсий и пособий, улучшения медицинских услуг, предоставления квартир. Стараниями председателя СВВА РМ Михаила Мокана и его команды, — куда входят не только ветераны, но и просто единомышленники и патриоты, — по всей стране открываются памятники и мемориалы "афганцев", проводятся спортивные чемпионаты и уроки мужества в школах.

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Правда, уверен Мокан, тема Афганской войны не должна быть разовым явлениям для детей, ее обязательно нужно прописать в учебниках. И отметить, что из Молдовы в Афган было призвано 12,5 тысячи человек. Не вернулись "из-за речки" 301 из них…

Много это или мало? Учитывая размеры нашей республики и тот факт, что официально служба в Афганистане называлась в те годы "командировкой" и никак не войной, лично я считаю, что 301 человек — это неимоверно много.

Их память увековечена на мемориальных досках в школах, где учились эти воины. В их честь на малой родине, в районах, организуются культурные мероприятия. Все они вписаны в Книгу памяти, изданную по относительно "горячим следам", в 1997 году.

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С тех пор прошло более 20 лет, и стало очевидно, что скудных сведений первого издания книги недостаточно, чтобы память о наших земляках, сложивших головы в Афгане, сохранилась надолго. К тому же, в Книге памяти существует множество неточностей по датам, родам войск, где служили наши герои, а о некоторых из них написано крайне мало, да и фотографии не везде есть.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Правительство выделило помощь ветеранам-афганцам

Этими соображениями со мной поделился доктор медицинских наук Александр Постолаки, достойный продолжатель дела своего отца Иллариона Постолаки, основателя стоматологической ортопедии в Молдове. Александр не был в Афгане, но эта тема через разговоры и воспоминания земляков стала для него некоей осью собственного понимания патриотизма. Уже несколько лет Александр Постолаки восстанавливает сведения о выходцах из Молдовы, воевавших в Афганистане. Он находит воспоминания о них в интернете, общается с сослуживцами, родственниками и публикует в соцсетях полученные сведения.

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Идея создания Книги памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганистане, в, так сказать, версии 2.0 уже давно витала в воздухе. Но так вышло, что толчок для ее реализации дал именно Александр Постолаки. Председатель СВВА РМ Михаил Мокан с готовностью откликнулся и уже возглавил работу по подготовке проекта. А агентство Sputnik Молдова, многие журналисты которого уже давно сотрудничают с ветеранами-афганцами и освещают в прессе их жизнь, будет всячески помогать в сборе и обработке материала.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Николай Костыркин Афганцы Молдовы объединили три ветви государственной власти

Сделать предстоит очень много. На "повестке дня" — многочисленные встречи с родственниками героев Афгана, поиск однополчан, друзей, которых, очевидно, судьба раскидала по всем уголкам земного шара. Стоит отметить, что Книга памяти выйдет на двух языках — молдавском и русском. А первое ее издание станет отличной базой для предстоящей работы, за что составителям Книги, вышедшей в 1997 году, мы не устанем говорить огромное спасибо.

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Недавно в пресс-центре Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция, благодаря которой был дан старт этому совместному начинанию СВВА РМ и агентства Sputnik. Как сказал тогда Михаил Мокан, теперь, после публичного оглашения идеи, все мосты сожжены, и отступать некуда.

Книга памяти, как ожидается, выйдет в свет в 2019 году, юбилейном для всех "афганцев", — исполнится 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Мы же засучим рукава и начнем работу.

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