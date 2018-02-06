Александр Дука – герой Сталинграда и возможный потомок господаря Молдовы

Александр Дука, герой Сталинграда и Ясско-Кишиневской операции и возможный потомок господаря Молдовы Георгия Дуки, всю послевоенную жизнь отдал борьбе с преступностью на своей исторической родине

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

После того, как на сайте Sputnik появилась заметка о молдаванине Александре Дуке, который участвовал в пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде, в редакцию стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать о нашем героическом соотечественнике.

Скудные сведения

Как-никак, взять в плен командующего вражеской армии в Великой Отечественной войне, особенно, в битве за Сталинград — большая честь, которая просто обязана стать всеобщей памятью.

Увы, но Александра Семеновича Дуки уже нет в живых, и о нем сохранились весьма обрывочные сведения. Например, вот его наградной лист о присуждении медали "За Отвагу", где сказано, что Дука родился в 1924 году. В графе "национальность" написано, что он — украинец. Почему так, узнаем позже.

Александр Семенович был призван в Красную Армию в 1942 году, попал на Сталинградский фронт 17 октября того же года.

Медаль "За Отвагу" Дука получил за то, что "проявил инициативу, стойкость и отвагу среди красноармейцев". Во время штурма здания, где находилось 185 гитлеровцев, младший сержант Дука с помощью гранат уничтожил 78 человек, а остальных вместе с товарищами захватил в плен.

В редких публикациях былых лет мы находим, что Александр Дука родился в селе Семинце Казатинского района Винницкой области, граничащей, как мы знаем, с Молдовой по Днестру.

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Впервые на полях войны наш герой столкнулся с немцами близ Сталинграда, в Дубовой роще, где его батальон стоял насмерть, не пропуская врага в город. Советские бойцы лишились всех своих пушек и пулеметов и остались с одними автоматами да винтовками. В тех боях Дука был контужен, из-за чего месяц лечился в медицинском санитарном батальоне. Затем — снова на передовую.

Пленение Паулюса

31 января 1942 года батальон 38-й стрелковой бригады (позже — седьмая гвардейская Сталинградская бригада), где служил Дука, получил пополнение, а вместе с ним — и приказ штурмовать здание бывшего центрального универмага города, прилегающие к нему дома, а также — узнать расположение штаба вражеской шестой армии.

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В одном из подвальных помещений Дука взорвал гранату и тут же ринулся в вперед, распахнул дверь в ближайшую комнату и… увидел перед собой всех, как позже оказалось, членов генштаба войск противника во главе с самим Паулюсом. В. Следом вбежали другие советские бойцы. Немцы заявили, что Паулюс сдастся только представителя высшего командования, поэтому на место был вызван начальник штаба армии генерал-майор Лесин.

За пленение Паулюса Александр Дука был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Позже ему были присуждены орден Отечественной войны I степени, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

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После Сталинграда Александр Семенович вместе со своей частью был переброшен под Тулу. Затем были тяжелые бои под Орлом, на Курской дуге, Корсунь-шевченковская операция за освобождение Украины.

Во время Ясско-Кишиневской операции, под селом Колбасна, Александр Дука был ранен и восемь месяцев лечился в госпитале. После выписки попал в войска НКВД, сегодня незаслуженно оболганные пронацистскими реваншистами.

В 1947 году Александр Дука был направлен в Кишинев, работал в милиции, был высоко оценен за свой вклад в охрану правопорядка. Закончил службу в органах МВД старшим инспектором в звании майора милиции.

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В 2003 году Александр Семенович вместе с другими ветеранами Великой Отечественной войны из Молдовы посетил Москву в дни празднования Дня Победы.

Из украинских молдаван

Но нет ли ошибки в том, что человек с известной в молдавской истории фамилией Дука был записан в наградном листе украинцем?

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Именно на территории нынешней Винницкой области, откуда родом наш герой, в городе Немирове находились владетельные земли Георгия Дуки, господаря Молдовы. Было это в XVII веке. Территории, за Днестром, — на берегу Буга, в селе Цыгановка на Днестре, — были подарены Георгию Дуке османскими властителями в 1680 году вместе с должностью гетмана Украины.

Молдовой же Георгий Дука правил под неусыпным оком Стамбула аж три раза — с сентября 1665 года по май 1666 года, с ноября 1668 года по — 10 августа 1672 года и с ноября 1678 года по 25 декабря 1683 года. Также османы сажали Дуку и на трон Валахии (ноября-декабрь 1674 года — 29 ноября 1678 года).

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Вполне очевидно, что украинцы, носящий фамилию Дука, — потомки известной молдавской господарской фамилии греческого происхождения. Ведь представители этого рода были и Византийскими императорами.

Вот и выходит, что Александр Семенович Дука, герой Сталинграда и Курска, по стечению обстоятельств освобождал от немецко-румынских фашистских оккупантов свою историческую родину, куда переехал после войны, чтобы беречь покой соотечественников.