Чиновники пойдут под суд за крупную денежную махинацию

Злоумышленники придумали хитрую схему, чтобы заполучить большие деньги, теперь им предстоит предстать перед законом

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел передала в суд материалы дела на чиновников, которых обвиняют в попытке заполучить почти полтора миллиона леев из бюджета Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ).

© Sputnik / Miroslav Rotari В одном из госведомств Молдовы проходят обыски: есть задержанные

Речь идет о начальнике управления внутреннего менеджмента и имущественных отношений НАПБ Викторе Тодорашко, директоре Республиканского центра ветеринарной диагностики Николае Гангале и руководителе ООО "Decebal Impex" Георге Алекса.

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По данным следствия, в сентябре-декабре 2017 года они придумали схему подделки процедуры госзакупки вакцины против бешенства для плотоядных диких животных. В итоге для проведения тендера были подделаны документы таким образом, чтобы заполучить из бюджета НАПБ миллион 465,2 тысячи леев.

За противозаконной деятельностью этой группировки прокуроры следили около полугода. В итоге подозреваемых арестовали, но следствие проверяет данные о том, что у них могли быть сообщники.

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Совершенное арестованными попадает по действие трех статей Уголовного кодекса. За мошенничество в особо крупных размерах, виновным грозит тюремный срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. За превышение служебных полномочий Уголовный кодекс Молдовы предусматривает 6-10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности 10-15 лет. А за использование поддельных официальных документов предусматривается до 5 лет заключения, штраф 550-950 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу общества в течение 180-240 часов.