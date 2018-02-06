В Молдове подписывают декларации в поддержку государственности страны

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что в республике начали подписывать декларации в поддержку молдавской государственности.

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Ранее представители нескольких местных советов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за идею унионизма (объединения Молдовы и Румынии). Эта акция приурочена к 100-летию великого объединения, которое унионисты отмечают в 2018 году. Президент республики заявил, что подобные действия носят антигосударственный характер, и объявил о намерении созвать Высший совет безопасности.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "в последние дни унионисты, поддерживаемые некоторыми идеологами внутри и вне страны, перешли всякие границы".

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"Их антинациональная кампания, в рамках которой несколько советников мэрий подписали декларации о ликвидации государства, — доказательство того, что шутка с унионизмом затянулась. Это уже открытое антиконституционное действие", — отметил Додон.

С другой стороны, как считает президент, те несколько советников, которые поставили свои подписи за упразднение Республики Молдова, сами того не желая, побудили массовую ответную реакцию. Он добавил, что многие руководители сел и районов страны заявили ему о том, что готовы подписать декларации в поддержку государственности республики.

"Уверен, что такую патриотическую позицию разделяет подавляющее большинство местных советников. Горжусь тем, что первым населенным пунктом, в котором большинство советников (8 из 13) подписало декларацию в поддержку молдавской государственности, стало мое родное село Садова", — сообщил Додон.

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Как отметил молдавский лидер, он уверен, что подобные декларации подпишут и другие населенные пункты. "Мы не хотим ни с кем ссориться, и мы не желаем кому-то зла. Но никакие вероломные действия и нападения на государственность нашей родины мы не потерпим. Истерия по поводу 2018 года пройдет и останется в прошлом, и Молдова уцелеет, у нее будет большое будущее, назло всем, кто желает нашего исчезновения как государства", — добавил Додон.