Ветеран ВОВ, лишенный пенсии в Кишиневе, – чем все закончилось

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской, Московской битв, Ясско-Кишиневской операции Владимир Войцехович снова получает пенсию.

Ранее Sputnik сообщал о том, что имя Войцеховича по непонятным причинам исчезло из списка получателей пенсий >>>

"За последние несколько дней я получил большое количество сообщений и комментариев относительно ситуации, сложившейся вокруг нашего дорогого и уважаемого ветерана Владимира Викторовича Войцеховича. Довожу до сведения всех, кто болеет за судьбу старого солдата, что вопрос, связанный с невыплатой пенсии, решен. Также спешу сообщить, что в самое ближайшее время будет проведено тщательное изучение ситуации, чтобы она не повторялись ни с кем", — сообщил для Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.