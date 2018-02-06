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Конституционный суд Молдовы

Кто займет место председателя Конституционного суда Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Высший совет магистратуры объявил о конкурсе на вакантный пост в Конституционном суде Республики Молдова

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) утвердили на заседании во вторник положение о объявлении конкурса на вакантную должность судьи в Конституционном суде (КС) Молдовы. Решение было принято на основе обращения исполняющего обязанности председателя КС Аурела Бэйешу.

Глава Высшего совета магистратуры Виктор Мику заявил, что конкурс начнется с того момента, как положение ВСМ будет опубликовано в Официальном мониторе республики.

"Предлагаю объявить конкурс на назначение судьи КС со стороны Высшего совета магистратуры. Сроки подачи заявок — 15 дней с момента публикации объявления в Официальном мониторе", — сказал Мику.

Заинтересованные в участии в этом конкурсе граждане должны подать заявку в ВСМ. Досье участника включает саму заявку, копию паспорта и трудовой книжки, CV, рекомендации с последнего места работы, декларацию о доходах, а также справку о несудимости.

В среду, 31 января, Тудор Панцыру подал в отставку с поста председателя и члена Конституционного суда Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Панцыру был избран судьей КС в феврале 2013 года с мандатом на шесть лет. Затем 12 мая 2017 года его избрали председателем КС с мандатом на три года.

Он является одним из пяти граждан Румынии, которые входят в состав Конституционного суда Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно подвергал критике тот факт, что у пятерых из шести судей Конституционного суда есть румынское гражданство.

Панцыру в разное время занимал должности, в том числе, депутата парламента Молдовы, председателя юридической комиссии, посла и постоянного представителя республики при ООН, судьи Конституционного суда.

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Согласно информации, представленной на сайте КС, он также был депутатом парламента Румынии с декабря 2008 по декабрь 2012. По данным молдавской прессы, у него есть румынское гражданство.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (309)

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Теги:
пост судьи, конкурс, Высший совет магистратуры, Конституционный суд, Тудор Панцыру, Молдова
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