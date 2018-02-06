"Пенсионный развод": как в Молдове экономят на пенсионерах и инвалидах

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik, Елена Комолова. Прошло больше года после старта в Молдове пенсионной реформы, которая продолжает вызывать споры в обществе. Среди прочего, вступившие в силу изменения предполагают постепенный переход к единому пенсионному возрасту 63 года. Первое повышение произошло в июле 2017 года. Теперь мужчины выходят на пенсию уже в 62 года 4 месяца, а женщины — в 57 лет и 6 месяцев. До единого показателя мужчины дойдут к 1 июля 2019 года, а женщины — к 1 июля 2028 года. Кроме того, полный страховой стаж 34 года устанавливается, начиная с 1 июля 2018 года для мужчин и с 1 июля 2024 года — для женщин.

© Sputnik/ Константин Чалабов Уроки выживания от молдавских пенсионеров: как не умереть от голода

Пенсионную реформу молдавская общественность встретила острой критикой. Власти же объясняли — мера эта вынужденная, и признают, что без таких изменений ежегодное финансирование из госбюджета, продолжало бы расти, а денег в таком случае хватило бы всего на несколько лет. Однако, как подчеркивают эксперты, с учетом реформы и уравнивания возраста после выхода на пенсию человек может воспользоваться выплатами не так долго. При этом размер выплат, несмотря на проводящиеся индексации и валоризации, оставляет желать лучшего.

Как отметил депутат-социалист Владимир Односталко, на сегодняшний день в Молдове проживает порядка 700 тысяч пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. По его словам, власти обещали валоризацию в 40%, однако на практике речь идет о 10%.

Откровения молдавской пенсионерки: не жизнь, а издевательство>>>

Он считает, что для улучшения качества жизни пенсионеров необходимо два раз в год проводить индексацию на уровне 20% до доведения пенсий не ниже прожиточного минимума.

"Предлагаем возврат к пенсионному возрасту, который был раньше, — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кто получает самые высокие пенсии, или чем живет молдавский чиновник

Считаем, что работающие пенсионеры, а это каждый четвертый пенсионер (в общей сложности речь идет о порядка 160-180 тысяч человек), не должны выплачивать взносы в кассы социального страхования и медицинского страхования", — сказал депутат.

По его словам, "эти люди уже свое отработали и оплатили, им не производится перерасчет пенсий после того, как они вышли на заслуженный отдых. Поэтому не справедливо, чтобы эта категория населения выплачивала эти взносы и не получала ничего взамен".

Что ждет в Молдове работающих пенсионеров: поправки вступают в силу>>>

"Что касается лиц с ограниченными возможностями, то надо в срочном порядке единоразово повысить их пособия на 20%. Еще один важный момент, который волнует инвалидов, которых насчитывается порядка 130 тысяч человек, касается проблемы ВТЭК", — отметил Односталко.

Он добавил, что на сегодняшний день определение степени инвалидности занимает год и более. Как отметил депутат, у многих из этих людей изменяют степень инвалидности не в их пользу, то есть если у человека вторая группа ему дают третью группу инвалидности.

"Все это происходит, чтобы уменьшить нагрузку на социальный бюджет. В последние годы мы видим по статистике уменьшение числа инвалидов. Это официальная статистика", — заключил Односталко.

На 1 января 2018 года средняя пенсия по инвалидности составила тысячу 149 леев 35 банов, а средняя пенсия по возрасту — тысячу 456,86 лея. Между тем прожиточный минимум в республике равен тысяче 866,3 лея в среднем на человека в месяц.