Билеты на общественный транспорт можно будет купить в терминале

Совсем скоро билеты на междугородний и международный автомобильный транспорт жители Молдовы смогут покупать в платежных терминалах

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. С 15 февраля билеты на междугородний и международный автомобильный транспорт в Молдове можно будет покупать с помощью платежных терминалов QIWI, сообщили во вторник в министерстве экономики и инфраструктуры страны.

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Как уточнили в ведомстве, это стало возможным после достижения соглашения ГП "Автовокзалы и автостанции" с компанией, управляющей терминалами.

Что касается районных и местных рейсов, то для них проект начнет действовать к 15 марта.

Приобретать билеты можно будет по всей стране, где установлены данные терминалы. Дополнительных процентов при покупке билетов компании платить не нужно.