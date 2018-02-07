03:56 07 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Бутылка водки

Какая доза алкоголя считается безопасной

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0

Выводы британских ученых не до конца подтверждены практикой, считают врачи

КИШИНЕВ, 7 фев— Sputnik, Сергей Цуркану. По данным британских ученых, полный отказ от алкоголя грозит резким снижением мозговой активности и, соответственно, приводит к умственным расстройствам — вплоть до деменции, слабоумия. И если регулярное употребление спиртного к 40 годам стало нормой — частью жизни — отказываться от спиртного не стоит. Нарколог Лилия Федорова уверена, что выводы британцев не до конца подтверждены практикой.

Пиво
© vsluh
Видеофакт: пиво в маршрутке - дешево и сердито
"Точных доказательств нет, я думаю, что это одна из гипотез. Нет никаких доказательств, что сама по себе трезвость может вызывать деменцию или какие-то возрастные изменения! Трезвость не вредит — говорю это как врач. Сложно у тех, кто принимает алкоголь, потому что понятие "нормы" разное. То, что для одного безопасно, для другого может быть очень опасным. Поэтому, польза от употребления алкоголя она минимальная, в любом случае быть трезвым приятней и полезней!"- с уверенностью заявила врач.

Еще по теме: Когда в Молдове нетрезвых водителей будут пожизненно лишать прав>>>

Стоит напомнить, в отчетах Всемирной организации здравоохранения за 2012 и 2013 годы Молдова занимает условно почетное первое место самой пьющей страны в мире. Статистика ВОЗ надумана и, кроме того, наша страна наконец уступила пальму первенства в пьянстве соседям, поэтому шанс на отрезвление населения все еще остается, утверждает нарколог.

Вино
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Топ-12 стран, где предпочитают молдавский алкоголь
"Последние исследования ВОЗ демонстрируют, что Молдова уже на втором месте после Беларуси, но я мало доверяю этой статистике — я не знаю реальную картину в других странах, у нас пьющая республика, но сложно сказать, что самая пьющая. Мне не хочется, чтобы наших граждан представляли как самых пьющих людей! У нас людей уже очень мало в стране осталось — как их считать вообще?"- сказала Лилия Федорова.

Член организации "Анонимные алкоголики" Валерий знает проблему не понаслышке. Он бросил пить, но признаков слабоумия у себя не обнаружил. По его мнению, вопрос слишком индивидуален и даже интимен, как и сама грань между употреблением и болезнью.

"Скажу одно: как ни странно, есть люди, которые выпивают алкоголь умеренно, и пусть себе выпивают. Ведь речь идет о том, что есть либо больные алкоголики, либо умеренно пьющие. Если больной — это другое дело. Вредит алкоголь или не вредит здоровью — недоказуемый факт, самое главное — становится употребление алкоголя проблемой или нет у человека",- отметил собеседник.

Впрочем, минимальные дозы, рассчитанные британскими экспертами, для наших граждан выглядят порой как аперитив. По данным ученых туманного Альбиона, умеренное безопасное количество спиртного в неделю — это 7-14 порций, то есть от 70 до 140 миллилитров чистого спирта. Вместе с тем, если следовать логике британцев, жители нашей страны, с учетом количества потребляемого алкоголя, должны отличаться высочайшим уровнем IQ и пропорциональным уровнем жизни. Однако реальность, к сожалению, не до конца соответствует этой логике. 

Теги:
доза, водка, ученые, алкоголь
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

  • Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
    Мастера заборостроения

    Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.

  • Знак платной дороги в Беларуси, архивное фото
    Заплати и кати!

    Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?

  • Вид на набережную Тбилиси и новостройки в Сабурталинском районе
    Зыбкая почва

    Специалисты предупреждают, что тот строительный бум, которым в буквальном смысле охвачен Тбилиси, может стать кошмаром в случае землетрясения.

  • Батончик Mars
    "Марс" атакует

    Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.

  • Выборы, фото из архива
    Гражданский долг

    В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.

  • Кечутское водохранилище в Джермуке
    Водный ресурс

    Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции.

  • Заведующая кафедрой религиоведения Казанского федерального университета Лариса Астахова
    Работа и молитва

    Эксперт рассказала о том, как изменилась картина трудовой миграции на территории бывшего СССР за последние десятилетия, и какова в этом роль ислама.

  • Анатолий Бибилов
    В кругу семьи

    Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Фестиваль снега в Саппоро
Фестиваль в Саппоро: сиюминутное искусство - скульптуры из снега и льда
Кем не могут работать мигранты в России
Мигрант не пройдет: кому запрещено работать в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться