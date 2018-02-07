Назад, в лето: горячие фото молдавских красоток из соцетей

Подсмотрено в соцсетях: "горячие снимки" в Instagram, хочется, чтобы лето побыстрее наступило

"Зима не даром злится…" Писал классик. И он был прав. Как хочется, чтобы холода побыстрее закончились. Давайте немного "окунемся"в море летнего настроения. А помогут это сделать молдавские красавицы. Вспомним, их "горячие" фото в Instagram.

1. Знойная Ксения Дели

Известная молдавская модель Ксения Дели, жена египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа, который ее намного старше, успела прошлым летом побывать в нескольких странах. Она находилась и в США (Лос-Анджелес, Майями), и на Доминиканах, и в Молдове, где навестила свою семью, и в Швейцарии, и в Египте, родине своего супруга. За передвижениями молдавской дивы наблюдают тысячи ее поклонников. Свои поездки модели сопровождает сочными фотографиями с пляжей, на которых она демонстрирует сногсшибательную фигуру.

🌸🌸🌸 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июл 4 2017 в 8:08 PDT

2. Милая Дойна Чобану

Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, тоже покоряет своих подписчиков в Instagram красивыми снимками. Прошлым летом она отдыхала в Хорватии.

Arrived in Croatia in time for a sunset swim 💃#bellevuelosinj #losinjforever Публикация от Doina Ciobanu | Дойна (@doina) Июл 8 2017 в 1:56 PDT

3. Жгучая брюнетка Николета Нука

Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии. Она очень много времени проводит в спортзале, мотивируя своих подписчиков вести здоровый образ жизни и следить за собой.

4. Обворожительная Диана Курмей

Грациозная beauty-блоггер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делится со своими подписчиками атмосферными фотографиями. Излюбленное место отдыха у блогерши — острова.

🍋 Публикация от Diana Curmei (@easyneon) Апр 4 2017 в 2:33 PDT

5. Изящная Николета Буру

Молдавская блогер Николета Буру тоже любит красиво отдыхать.

The Bedouin Girl never stops exploring #Girlpower 💪🏻💪🏻💪🏻 Photo @marinandrenucci Dress @bedouinstudios *soon on my blog 🖤 Публикация от Nicoleta Buru (@reinventyourself) Июл 8 2017 в 12:21 PDT

6. Солнечная Миа Бескиери

Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери тоже полон сочных летних фотографий.

Summer vibes 🌾🌼 New new blog post is up on the blog ❤ 《link in bio 》 Публикация от miabeschieri (@miabeschieri) Июн 29 2017 в 11:05 PDT

7. Очаровательная Кристина Гейчану

Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делиться со своими подписчиками в Instagram шикарными фотографиями с отдыха. Девушка выкладывает в сеть романтические фотографии с видами Швейцарии.