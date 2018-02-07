Назад, в лето: горячие фото молдавских красоток из соцетей

"Зима не даром злится…" Писал классик. И он был прав. Как хочется, чтобы холода побыстрее закончились. Давайте немного "окунемся"в море летнего настроения. А помогут это сделать молдавские красавицы. Вспомним, их "горячие" фото в Instagram.
1. Знойная Ксения Дели
Известная молдавская модель Ксения Дели, жена египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа, который ее намного старше, успела прошлым летом побывать в нескольких странах. Она находилась и в США (Лос-Анджелес, Майями), и на Доминиканах, и в Молдове, где навестила свою семью, и в Швейцарии, и в Египте, родине своего супруга. За передвижениями молдавской дивы наблюдают тысячи ее поклонников. Свои поездки модели сопровождает сочными фотографиями с пляжей, на которых она демонстрирует сногсшибательную фигуру.
2. Милая Дойна Чобану
Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, тоже покоряет своих подписчиков в Instagram красивыми снимками. Прошлым летом она отдыхала в Хорватии.
3. Жгучая брюнетка Николета Нука
Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии. Она очень много времени проводит в спортзале, мотивируя своих подписчиков вести здоровый образ жизни и следить за собой.
4. Обворожительная Диана Курмей
Грациозная beauty-блоггер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делится со своими подписчиками атмосферными фотографиями. Излюбленное место отдыха у блогерши — острова.
5. Изящная Николета Буру
Молдавская блогер Николета Буру тоже любит красиво отдыхать.
6. Солнечная Миа Бескиери
Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери тоже полон сочных летних фотографий.
7. Очаровательная Кристина Гейчану
Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делиться со своими подписчиками в Instagram шикарными фотографиями с отдыха. Девушка выкладывает в сеть романтические фотографии с видами Швейцарии.