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Mercedes-Benz GLE Coupe на фоне мусора в Кишиневе

Бедность – не помеха: самые дорогие авто на дорогах Молдовы

© Photo: autoblog.md
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Самые дорогие и роскошные автомобили в Молдове: на каких люксовых машинах ездят жители республики

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Молдова — одна из беднейших стран Европы, но это не мешает некоторым жителям республики окружать себя роскошью. Эпичность этого гротескного феномена видна невооруженным взглядом. На фоне обшарпанных улиц, обветшавших или нелепых зданий, мусора, нищеты по разбитым дорогам разъезжают роскошные автомобили VIP-класса, за рулем которых, как в той самой песне сидят "мальчики-мажоры".

За рулем, автомобиль
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
На чем ездят молдаване: обнародован рейтинг самых популярных марок авто

Sputnik выяснил, какие марки люксовых машин чаще остальных встречаются на дорогах Молдовы.

Согласно данным Агентства государственных услуг Молдовы, самый популярный в республике автомобиль из разряда дорогих Toyota Land Cruiser. Цена такой иномарки варьируется от 70 тысяч евро и выше. Таких машин в стране насчитывается две тысячи 628 штук.

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На втором месте в этом рейтинге расположились Volvo XC90 — более 1700 машин. Такая машина обойдется минимум в 65 тысяч евро.

Тройку замыкают Mercedes AMG-GLS — 78 машин, цена на которые варьируется от 80 тысяч евро и выше.

В пятерку самых распространенных роскошных автомобилей вошли Porsche Cayenne — 51 машина (от 85 тысяч евро и выше) и Bentley — 24 авто (от 90-100 тысяч евро).

Также в стране зарегистрировано 23 Range Rover. Такая машина стоит минимум в 90 тысяч евро. На дорогах Молдовы можно встретить и Ferrari. Правда, их в стране всего четыре штуки. А вот от цен на такие автомобили могут побежать мурашки по спине — от 150 тысяч евро.

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По данным Агентства государственных услуг Молдовы, автомобилей Bugatti, Pagani, Lamborghini и BMW X7 не зарегистрированы на территории республики.

Самые популярные автомобили в Молдове
© Sputnik/
Самые популярные автомобили в Молдове
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (315)

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Теги:
VIP-класс, дорогие машины, шик, роскошь, нищета, бедность, мусор, Агентство государственных услуг, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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