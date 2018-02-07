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Сельский дом

Трагедия в Молдове: многодетная семья оказалась на грани выживания

© Sputnik/ Павел Лисицын
Общество
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Эхо апрельских снегопадов: многодетная семья из молдавского села Ермоклия оказалась на грани выживания

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Многодетная семья из села Ермоклия района Штефан-Водэ нуждается в помощи. Отец семейства Василий Урсу пытается рассчитаться с долгами перед банком, которые достигают 100 тысяч леев. Ранее мужчина взял кредит под возведение теплицы в огороде. Мелкий бизнес по выращиванию ранних овощей стал для семьи из 15-ти детей единственным источником дохода. Однако после апрельских снегопадов тепличная пленка не выдержала нагрузки и разорвалась под тяжестью мокрого снега.

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Уроки выживания

В многодетной семье из села Ермоклия воспитывается 11 мальчиков и 4 девочки. Все — родные дети Вячеслава и Лидии Урсу. Мать семейства сейчас ждет 16-го ребенка и, по прогнозам врачей, это будет мальчик. Поэтому братьям вновь придется потесниться: в доме многодетной семьи всего три комнаты. В одной из них спят все 11 мальчиков. Кроватей не хватает, поэтому некоторые ребята на ночь укладываются на матраце на полу. Девочки живут вместе с бабушкой в соседней комнате, а родители спят на кухне.

  • Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Многодетная семья Урсу из села Ермоклия района Штефан-Водэ

"Когда содержишь большую семью, появляются большие расходы. Нам за два месяца за свет пришло 1800 леев, за воду 2000. Стараемся, чтобы дети, в первую очередь, были сыты, одеты, и в доме было тепло", — рассказал Вячеслав Урсу.

Мать и малыш. Сюжетное фото
© Sputnik/ Виталий Аньков
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Пока отец семейства ищет новый источник заработка, надежда остается на социальное пособие. В общей сложности на всех детей государство выделяет порядка пяти тысяч леев.

"Когда столько детей, конечно, есть трудности. Но мы к ним были готовы. Знали, что придется много работать. Не принять ребенка, которого тебе дает Бог — это грех", — рассказала мать 15-ти детей Лидия Урсу.

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Отдыха Лидия не знает, даже будучи беременной: детей надо кормить. Чтобы все были сыты, ужин она готовит в казане объемом 10 литров. Супруг Лидии, в свою очередь, рассказал, что за годы семейной жизни, жена научилась ювелирной точности: готовит столько, чтобы все были сыты, и ничего потом не оставалось.

Жизнь прекрасна

Семья Урсу — верующие христиане. Поэтому появление каждого ребенка воспринимают как подарок судьбы. Отец семейства Вячеслав рассказал случай, когда ему не поверили, что у него 15 детей.

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"Некоторые даже просили доказательства, что у меня такая семья. Однажды на работу принес больничный, там были записаны все дети. Когда отдал этот лист, начальство прочитало всех поименно. А потом меня спросили, как я справляюсь с такой большой семьей", — рассказал собеседник.

Родители 15-ти детей стараются дать им не только еду и кров, но и духовную пищу. В доме нет компьютера и телевизора, зато стоит пианино и аккордеон. На этих инструментах играют дочери Лидии и Вячеслава Урсу. Мальчики, в свою очередь, играют на духовых инструментах. Раньше дети посещали музыкальную школу, но сейчас платить за уроки педагогов страшим нечем. Вячеслав при этом не отчаивается: как только рассчитается с долгами, опять начнет свой овощной бизнес.

"Для меня лично большая радость иметь такую семью. Даже если в жизни существуют сложности, она все равно прекрасна", — рассказал для Sputnik Вячеслав Урсу.

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Теги:
на грани выживания, многодетная семья, снегопад, кризис, Молдова
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