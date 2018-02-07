"Желтый код": на Молдову надвигаются снегопады

Сразу два "желтых кода" действует в Молдове: один в связи с метеопаностью, а другой – с гидрологической опасностью

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать в четверг, 8 февраля.

Синоптики отмечают, что в связи с перемещением южного циклона вблизи Молдовы 8 февраля характер погоды в республике изменится.

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"Пройдут осадки, днем — сильные (15-20 литров на квадратный метр) в виде дождя, на севере — в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Усилится восточный ветер порывами 15-20 м/c", — сообщили метеорологи.

В Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с разрушением ледяного покрова.

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"В связи с потеплением, на реках и водоемах республики 30 января — 9 февраля ожидается разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на лед опасно. Обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли", — добавили в метеослужбе.