Правительство увеличило размер пособий в Молдове

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило решение увеличить социальные пособия гражданам, которые по закону о пенсионной системе не выполнили условий для получения пенсий.

"На 20% с 1 января увеличатся пособия для людей с ограниченными возможностями с детства и для детей с ограниченными возможностями", — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

В данном случае речь идет о 39,4 тысячи человек.

А с 1 апреля этого года на 10% поднимут пособия детей, потерявших кормильца (5,2 тысячи), и для людей с ограниченными возможностями (10,5 тысячи), а на 5% — для пенсионеров (7,8 тысячи) и пособий по уходу за другими людьми (15,2 тысячи).

"В общей сложности увеличатся пособия для 78 тысяч 100 человек", — сказала Чеботарь.

По предварительным расчетам, для этого потребуется около 65 миллионов леев, которые есть в госбюджете на 2018 год.