Правительство Молдовы решило судьбу приднестровских дипломов

Молдавский кабмин утвердил документ, разрешающий применение апостиля на документах об образовании, выданных в приднестровском регионе

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду утвердили положение о применении апостиля на документах об образовании, выданных в приднестровском регионе.

Как сообщили в пресс-службе правительства, документы об образовании, выданные с 1992 года образовательными учреждениями территориально-административных единиц Левобережья и муниципия Бендеры подлежат апостилированию.

"В этом смысле правительство утвердило положение о дополнении действующего законодательства с правилами, которые позволят применять апостиль на документах, выданных в Приднестровском регионе, в частности Университетом "Т.Г. Шевченко" в Тирасполе", — отметили в пресс-службе кабмина.

Таким образом, молодые люди из Левобережья смогут продолжить обучение и трудоустроиться за рубежом.

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"Документы об образовании будут издаваться в соответствии со стандартами и рекомендациями европейских экспертов. Модель формуляра будет нейтральной и утверждена министерством образования, культуры и исследований",- отмечено в сообщении правительства.

Кроме того, печати и штампы не будут содержать государственных символов, а также символов других структур государственного типа.

"Это один из протоколов, подписанных в ноябре (в Вене — ред.)… Каждый шаг даже самый маленький приводят нас к регламентированию этого конфликта, который длится более 25 лет", — сказал на заседании правительства в среду премьер Молдовы Павел Филип.

По его словам, кабмин выступает за внедрение всех остальных протокольных решений как со стороны Кишинева, так и Тирасполя.

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В Вене 27-28 ноября прошел очередной раунд переговоров в формате "5+2", в них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. По итогам встречи участники переговоров по приднестровскому урегулированию подписали протокол, в котором рассчитывают реализовать все согласованные в Вене положения берлинского протокола в течение 2018 года.

Предыдущий раунд переговоров после двухлетнего перерыва прошел в июне 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола. Он касается, в частности, договоренностей по вопросам апостилирования дипломов, выдаваемых в непризнанной республике Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел.