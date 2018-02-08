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Список улиц Кишинева, где сегодня отключат электроэнергию

CC0 / Pixabay/TeroVesalainen
Общество
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (319)
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Компания Red Union Fenosa сообщила, что 8 февраля ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где сегодня отключат электроэнергию.

Центр: 

— ул. А. Пушкин 52 — в период с 10:00 — 15:00

Рышкановка:

— ул. Архангел Михаил 30, 36A, 36/3, 39/1, 55/1 — в период с 09:30 — 12:00 

Павел Филип
© Photo: gov.md
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— ул. Богдан Петричейку Хашдеу 4-32, 5-27, 49,Буна Вестире 8, 13, 15, 19, Мовила луй Бурчел 7 — в период с 13:00 — 17:00

Ботаника: 

— ул. Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, Индепенденцей 50B, 52, 54, 54/1 —в период с 12:00 — 17:00

Буюканы:

— ул. Буюкань 2, 6, 13A,  Ион Некулче 3, Б. Лэутару 1-19, 35, 41, 2-16 М. Тэнасе, 1-17, 2-22, Примэверий 25, Штефан Няга 10, 11, 14, 15, 17, 15A, В. Белинский 32/1 – в период с 13:30 — 17:00

— ул. Буюкань 2, Киприан Порумбеску 1-31, 2-18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе  7A, 12A,  Штефан Няга 6, 7, 8, 9,, В. Лупу 8 – в период с 9:00 — 13:00

— ул. Каля Ешилор, 28/1, Ион Прункул 19, Пьетрэрией 19, 19/1, 19/3, Пьетрэрией переулок 19 — в период с 10:00 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (319)

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Теги:
список улиц, Кишинев, Молдова, Общество
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