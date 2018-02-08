Скоро лето: кому достанутся бесплатные путевки в детские лагеря

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Все работы по подготовке детских лагерей отдыха должны быть завершены к 18 мая текущего года. Это предусматривает проект закона, вынесенный на публичное обсуждение министерством образования, культуры и исследований. Согласно документу, стоимость путевок самостоятельно определит каждая административная единица, где находится лагерь исходя из суммы, которую готово выделить государство.

По данным профильного министерства, ежедневное содержание ребенка в летнем лагере обходится от 137 до 209 леев в зависимости от типа учреждения (дневной, туристический, спортивный и т.д.).

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Четверть путевок распределят бесплатно. Их получат сироты, дети из неполных, неблагополучных и многодетных семей, а также дети, которые находятся под опекой или воспитываются в приемных семьях.

Бесплатные путевки в летний лагерь также достанутся детям, чьи родители являются инвалидами или пенсионерами.

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100 путевок государство оплатит детям из Румынии в рамках подписанного ранее протокола о сотрудничестве. Еще 150 предназначены для детей из Украины. Как отмечается в проекте документа, ребят из-за рубежа приглашают с целью продвижения имиджа Молдовы за рубежом.

Бесплатно отдохнут в молдавских лагерях 400 детей, проживающих на левом берегу Днестра.

Для остальных несовершеннолетних путевки будут продаваться с 20-процентной скидкой.