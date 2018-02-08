"Сяду в скорый поезд": что произошло с ценами на билеты в Россию

"Железная дорога Молдовы" снизила цены на билеты в Москву и Санкт-Петербург

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Цена билетов на поезда, следующие из Кишинева в Санкт-Петербург и Москву, с 12 февраля снизится более, чем на 10%, сообщили в четверг в ГП "Железная дорога Молдовы".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Железная дорога Молдовы сделала важное заявление о пассажирском поезде

Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы дало положительное заключения данной инициативе, чтобы увеличить пассажиропоток.

Скидка будет действовать до 31 марта.

Так, на 240 леев снизится цена билета поезда "Кишинев – Санкт-Петербург", который отправляется из молдавской столицы по нечетным дням в 22.14.

Такая же скидка ждет тех, кто купит билет на поезд №47 "Кишинев-Москва", который ездит по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, отправляясь в 10.40.

На 210 леев ниже цена за билеты на поезд №341. Он ежедневно выезжает из Кишинева в 20.40 и следует в том же направлении.