Королевский адвокат из Лондона: отчет Kroll - профанация и "заказуха"

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил резюме обстоятельного доклада и выводы, сделанные после анализа опубликованных ранее отчетов компании Kroll по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Главный вывод, сделанный на брифинге, состоявшемся в четверг в столице Великобритании, заключается в твердом убеждении, что расследование Kroll бездоказательно и не может быть никаким образом полезным для выяснения обстоятельств дела или поиска реальных виновных и бенефициаров.

"Отчет почти полностью сосредоточен на Илане Шоре, несмотря на убедительные доказательства того, что другие известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и, как известно, получили от этого выгоду. Kroll проигнорировал обвинительные приговоры бывшего премьер-министра Филата и Вячеслава Платона, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и бенефициаров", — сказал Рамсден.

пресс-служба бизнесмена Илана Шора Шор против Kroll

По его словам, "бездоказательные выводы Kroll и намеренная утечка отчетов указывают на политическую подоплеку". Он добавил, что "аналитический отчет был расценен правительством, масс-медиа и комментаторами как реальное расследование", и навел многих на неправильные выводы, став причиной манипуляций.

Игнорирование со стороны Kroll собранных молдавскими следственными органами и подтвержденными судами доказательств указывают на предвзятый характер расследования Kroll, а намеренные утечки содержания его отчетов, активно использованные во всевозможных СМИ и регуляторами, очевидно направлены на нанесение ущерба имиджу Илана Шора.

При этом адвокат не отрицает определенной вины Шора и считает приговор молдавского суда в его отношении справедливым.

"Я не говорю, что Илан Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества. Но нет достоверных доказательств того, что именно он задумал мошенничество, что он его осуществил или, тем более, выиграл от него", — отметил Рамсден.

Он добавил, что Шор изначально сотрудничал со следствием, дал показания, но даже их Kroll не посчитал нужным принять к сведению и использовать, также, как и данные официального молдавского следствия.

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"Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от Kroll, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года", — заявил британский адвокат.

То, что расследование не затрагивает этот период, по мнению Рамсдена, указывает на предвзятость подхода к проблеме и оставляет множество вопросов.

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Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов Kroll, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по Kroll и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов Kroll адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций — QUITEL intelligence.