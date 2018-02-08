В Кишиневе кондукторы ремонтируют автобусы на свои средства, потому что городские власти денег на эти нужды не дают годами

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Работники кишиневского автобусного парка из-за отсутствия финансирования вынуждены на собственные средства ремонтировать автобусы, рассказал корреспонденту Sputnik один из кондукторов.

По словам собеседника, сколько бы руководство парка ни писало в мэрию, сколько бы ни было заявлений в прессе, — никакой реакции от столичных властей нет.

© Sputnik/ Очевидец В Кишиневе кондукторы ремонтируют автобусы на свои средства

"Мы делаем это за собственные средства. Покупаем какие-то материалы, заделываем дыры, меняем запчасти, чтобы автобусы хоть как-то еще могли ездить. Вот вы, если вернете нам талончик перед выходом, мы эти копейки складываем одна к другой и пускаем на такой "косметический ремонт". А теперь и этого нельзя делать — коррупция, значит! Кстати, те автобусы, что сохранились хоть ненамного лучше других, пускают по сообщениям между Кишиневом и пригородами — чтобы быть чуть больше уверенными, что они не развалятся по дороге", — отметил кондуктор.

© Sputnik/ Очевидец Сколько бы руководство парка ни писало в мэрию, сколько бы ни было заявлений в прессе, – никакой реакции от столичных властей на проблемы автобусного парка нет

Он добавил, что, несмотря на посильные старания работников автопарка, когда заряжает ливень, как, например, сегодня, крыши и окна автобусов все-равно протекают. Возраст большинства транспортных единиц автобусного парка насчитывает более 20 лет.