Прокурор рассказал о свидетелях в деле Киртоакэ

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Свидетелей по делу отстраненного с поста примара Кишинева Дорина Киртоакэ должны были начать заслушивать еще в конце прошлого года, но из-за постоянных ходатайств его адвокатов до сих пор этого не сделано. Об этом в пятницу после очередного заседания суда заявил журналистам прокурор Думитру Робу.

Киртоакэ 25 мая 2017 года задержали по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий. До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом, который тогда заменили на судебный контроль. Судебные разбирательства по делу продолжаются.

"С 15 ноября уже нужно было заслушивать свидетелей. Сторона защиты необоснованно с этих пор затягивает процесс. Все это делается с одной единственной целью – не начать заслушивать дело по существу. Свидетелями будут Игорь Гамрецкий и Нистор Грозаву", — сказал Робу.

Он добавил, что все материалы, которые находятся у обвинения, не скрываются от адвокатов. Сторона защиты, по словам Киртоакэ, утверждает обратное. На последнем заседании суд одобрил их ходатайство, чтобы ознакомиться с этими документами.

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"Что касается Гамрецкого, выделение в отдельное производство его дела — это было сделано потому, что он полностью признал вину, пошел на сделку со следствием", — сказал Робу.

В начале 2015 года экс-глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании "EME PARKLEITSYSTEM GmbH", он попросил 2 миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги.

Как указано в решении суда по делу Гамрецкого, эту долю уставного капитала он должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в "продвижении проекта, его подписи, предложении муниципальному совету, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения".

В итоге на Кипре была открыта компания "Desonia Investment LTD". Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала.

В результате "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" все же объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд.

Гамрецкий пошел на сделку со следствием, и в итоге Высшая судебная палата оставила в силе условный срок его заключения, но отменила санкцию о лишении права занимать публичные должности сроком на три года.

В рамках судебных слушаний по делу Гамрецкого показания давали вице-примар Нистор Грозаву, глава управления юридической помощи примэрии Диана Никифорчук и экс-секретарь мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого так и не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел.