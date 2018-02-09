А пропала ли такса: как псевдокража статуи наделала "шуму" в соцсетях

Куда делась такса со скульптурной композиции, установленной в конце декабря прошлого года в столичном парке Валя Морилор: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Пятница началась с обсуждения на просторах молднета новости о том, что в парке Валя Морилор на Комсомольском озере изуродовали появившуюся там не так давно скульптуру влюбленных. Пользователи написали о том, что исчез спутник пары — собака-такса.

"Многие интернет-пользователи обсуждали сегодня тему кражи одной из деталей скульптуры в парке Валя Морилор. Национальная полиция информирует о том, что персонажи скульптуры целы и не исчезли", — отмечено на официальной странице полиции в соцсети Facebook.

Скульптура влюбленных появилась в парке Валя Морилор в конце декабря прошлого года. Ее выполнили студенты столичной Академии музыки, театра и изобразительного искусства.