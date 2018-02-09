"Почта Молдовы" предупредила о новом виде мошенничества

Госпредприятие уже не в первый раз за месяц предупреждает об орудующих обманщиках

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Государственное предприятие "Почта Молдовы" призвало клиентов не участвовать в опросах, которые проводятся, якобы от ее имени.

"ГП "Почта Молдовы" обращает внимание, что не проводит такие опросы, не организует на сайтах и в социальных сетях конкурсы, которые предусматривают премии. Это новый вид мошенничества", — сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в "Почте Молдовы", о таких случаях уже проинформированы правоохранительные органы.

Ранее предприятие предупреждало о том, что клиенты не должны отвечать на полученные через интернет SMS-сообщения, отправленные от имени почты с просьбой перезвонить. Все официальные сообщения приходят клиентам с номера 2525.

Для проверки информации можно звонить в службу заботы о клиентах по номеру 022 270 044.