Что решило Минобразования по вопросу приднестровских дипломов

Известна модель приднестровских дипломов, которые будут признаваться за рубежом

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы утвердило модель диплома, которые будет выдавать Университет "Тараса Шевченко" в Тирасполе, чтобы проходил процесс легализации этого документа. Об этом в пятницу сообщили в бюро программ по реинтеграции Госканцелярии Молдовы.

В указе также обозначены другие процедурные моменты, которые следует выполнить властям для того, чтобы процедура признания документов об образовании была действенной.

Правительство Молдовы 7 февраля утвердило положение о применении апостиля на документах об образовании, выданных в приднестровском регионе.

Так, документы об образовании, выданные с 1992 года образовательными учреждениями территориально-административных единиц Левобережья и муниципия Бендеры, подлежат апостилированию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Молдовы решило судьбу приднестровских дипломов

В решении содержатся дополнения действующего законодательства, которые позволят применять апостиль на документах, выданных в Приднестровском регионе, в частности Университетом "Т.Г. Шевченко" в Тирасполе.

Таким образом, молодые люди из Левобережья смогут продолжить обучение и трудоустроиться за рубежом.

Документы об образовании будут издаваться в соответствии со стандартами и рекомендациями европейских экспертов. Модель формуляра — нейтральна.

Кроме того, печати и штампы не будут содержать государственных символов, а также символов других структур государственного типа.

Это один из пунктов протокола, подписанного в Вене по итогам переговоров в формате "5+2", в них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. По итогам встречи участники переговоров по приднестровскому урегулированию подписали протокол, в котором рассчитывают реализовать все согласованные в Вене положения берлинского протокола в течение 2018 года.